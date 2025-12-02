 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

ФНС ликвидировала фонд, совладельцем которого была дочь Ларисы Долиной

Лариса Долина и Ангелина Миончинская&nbsp;
Лариса Долина и Ангелина Миончинская  (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Суд по решению управления Федеральной налоговой службы по Вологодской области ликвидировал благотворительный фонд «Помощь без границ», следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц.

По данным СПАРК, в 2021 году его совладельцем была дочь Ларисы Долиной Ангелина Долина (Миончинская). Внимание на факт ликвидации и участие Миончинской в деятельности фонда обратило «РИА Новости». Суд вынес решение о ликвидации в сентябре 2025 года.

Фонд был зарегистрирован в 2014 году. Он находился в Вологодской области и предоставлял социальные услуги без обеспечения проживания престарелым и инвалидам.

Представитель Долиной назвал критику певицы «погоней за лайками»
Общество
Лариса Долина

Летом 2025 года Лариса Долина по указанию мошенников продала квартиру в Москве по цене ниже рынка, полагая, что совершает фиктивную сделку и что жилье останется за ней. Деньги она перевела на «безопасный счет».

Когда покупательница Полина Лурье потребовала освободить квартиру, Долина осознала, что стала жертвой мошенников. Обе стороны обратились в суд: певица просила признать сделку недействительной, Лурье — выселить Долину. Суд отказал Лурье в возврате купленной квартиры, а обвиняемых по делу Долиной осудили на сроки от четырех до семи лет лишения свободы.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
ФНС Лариса Долина благотворительный фонд ликвидация
Лариса Долина фото
Лариса Долина
певица, преподаватель
10 сентября 1955 года
Материалы по теме
Фонд сооснователя PayPal продал всю долю в Nvidia
Бизнес
Есть ли «эффект Долиной» для жилья и для певицы. Репортаж телеканала РБК
Общество
В Госдуме призвали принять новое решение по делу Долиной
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 90,34 (-0,48) Инвестиции, 09:07 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 77,7 (-0,53) Инвестиции, 09:07
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 09:21
Минфин объявил параметры выпусков дебютных ОФЗ в юанях Финансы, 09:04
ФНС сослалась на «черный список» и отказала в регистрации ООО. Что делатьПодписка на РБК, 09:02
4 отрасли, где применяются большие языковые модели РБК и GigaChat, 09:00
Китай рекордно закупает СПГ из России. Поможет ли это НОВАТЭКуПодписка на РБК, 09:00
Samsung представила складывающийся втрое смартфон Технологии и медиа, 08:56
ФНС ликвидировала фонд, совладельцем которого была дочь Ларисы Долиной Общество, 08:46
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Во Франции сочли, что Путин и Трамп давно заключили бы сделку без Европы Политика, 08:34
Вклады россиян в валюте стали «штучным продуктом» для банковПодписка на РБК, 08:31
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
4 уловки, на которые идут подчиненные, чтобы увильнуть от работыПодписка на РБК, 08:27
ЕЦБ отказался поддержать выплату Киеву €140 млрд под залог активов России Политика, 08:24
«Подпольная» империя: как семья Валленбергов управляет 1/3 бизнеса ШвецииПодписка на РБК, 08:09
Эксперты назвали долю «эффективного» бизнеса между средним и крупнымПодписка на РБК, 08:01