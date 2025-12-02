ФНС ликвидировала фонд, совладельцем которого была дочь Ларисы Долиной
Суд по решению управления Федеральной налоговой службы по Вологодской области ликвидировал благотворительный фонд «Помощь без границ», следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц.
По данным СПАРК, в 2021 году его совладельцем была дочь Ларисы Долиной Ангелина Долина (Миончинская). Внимание на факт ликвидации и участие Миончинской в деятельности фонда обратило «РИА Новости». Суд вынес решение о ликвидации в сентябре 2025 года.
Фонд был зарегистрирован в 2014 году. Он находился в Вологодской области и предоставлял социальные услуги без обеспечения проживания престарелым и инвалидам.
Летом 2025 года Лариса Долина по указанию мошенников продала квартиру в Москве по цене ниже рынка, полагая, что совершает фиктивную сделку и что жилье останется за ней. Деньги она перевела на «безопасный счет».
Когда покупательница Полина Лурье потребовала освободить квартиру, Долина осознала, что стала жертвой мошенников. Обе стороны обратились в суд: певица просила признать сделку недействительной, Лурье — выселить Долину. Суд отказал Лурье в возврате купленной квартиры, а обвиняемых по делу Долиной осудили на сроки от четырех до семи лет лишения свободы.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили