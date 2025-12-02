ФНС ликвидировала фонд, совладельцем которого была дочь Ларисы Долиной

Лариса Долина и Ангелина Миончинская (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Суд по решению управления Федеральной налоговой службы по Вологодской области ликвидировал благотворительный фонд «Помощь без границ», следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц.

По данным СПАРК, в 2021 году его совладельцем была дочь Ларисы Долиной Ангелина Долина (Миончинская). Внимание на факт ликвидации и участие Миончинской в деятельности фонда обратило «РИА Новости». Суд вынес решение о ликвидации в сентябре 2025 года.

Фонд был зарегистрирован в 2014 году. Он находился в Вологодской области и предоставлял социальные услуги без обеспечения проживания престарелым и инвалидам.

Летом 2025 года Лариса Долина по указанию мошенников продала квартиру в Москве по цене ниже рынка, полагая, что совершает фиктивную сделку и что жилье останется за ней. Деньги она перевела на «безопасный счет».

Когда покупательница Полина Лурье потребовала освободить квартиру, Долина осознала, что стала жертвой мошенников. Обе стороны обратились в суд: певица просила признать сделку недействительной, Лурье — выселить Долину. Суд отказал Лурье в возврате купленной квартиры, а обвиняемых по делу Долиной осудили на сроки от четырех до семи лет лишения свободы.