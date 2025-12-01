 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Есть ли «эффект Долиной» для жилья и для певицы. Репортаж телеканала РБК

Репортаж телеканала РБК об «эффекте Долиной» для жилья и для певицы

Есть ли «эффект Долиной» для жилья и для певицы. Репортаж телеканала РБК
Video

В четверг, 27 ноября, закончилось судебное рассмотрение спора за квартиру Ларисы Долиной. Кассационный суд отклонил жалобу покупательницы ее квартиры, признал законными решения предыдущих судов и вернул квартиру певице. Жилье певица продала под влиянием мошенников, а вырученные деньги передала им. Суд постановил признать сделку продажи квартиры недействительной, покупательница подавала иски.

Этот случай показал, что существует новый вид квартирного мошенничества. Во время него продавец после завершения сделки продажи квартиры признается недееспособным, находившимся «под действием аферистов», и добивается возвращения жилья. Суды по таким делам принимали различные решения.

Представитель Долиной назвал критику певицы «погоней за лайками»
Общество
Лариса Долина

Телеканал РБК после этого случая попытался разобраться:

  • как действует такой вид мошенничества;
  • кто и почему посчитал решение суда несправедливым;
  • действительно ли этот суд отразился на Ларисе Долиной и привел к отмене ее проектов и отказу зрителей от посещения ее концертов.

Представитель певицы критику в ее адрес назвал «погоней за лайками». «Любой публичный человек всегда отвечает втридорога: эмоциями, здоровьем, оскорблениями в свой адрес. То, что справедливость должна быть восстановлена, украденное должно быть возвращено, — это абсолютно 100%», — заявил он.

Авторы
Теги
Владимир Сероухов
жилье Недвижимость Лариса Долина
