Общество⁠,
0

В Госдуме призвали принять новое решение по делу Долиной

Депутат Гаврилов призвал Верховный суд пересмотреть решение по делу Долиной
Сергей Гаврилов
Сергей Гаврилов (Фото: Госдума России)

Глава думского комитета по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ) призвал Верховный суд принять новое постановление по делу о квартире певицы Ларисы Долиной. Поводом стало решение Второго кассационного суда, который отклонил жалобу покупательницы недвижимости Полины Лурье и оставил право собственности за артисткой, утверждавшей, что продала свою квартиру под влиянием мошенников.

«Хотелось бы, чтобы новое руководство Верховного суда внимательно отнеслось к этому делу и дало развернутое постановление с анализом отказа в двусторонней реституции, сопоставлением этого подхода с нормами Гражданского кодекса и законом о компенсации добросовестному приобретателю», — заявил Гаврилов «РИА Новости».

Депутат считает, что после решения Второго кассационного суда дело превратилось из частного спора в показатель рисков на рынке вторичного жилья. По словам Гаврилова, сложившаяся практика показывает, что даже тщательная проверка квартиры не гарантирует покупателю сохранность покупки.

Покупательнице не вернули купленную у Долиной квартиру
Общество
Лариса Долина

«В идеале позиция по подобным ситуациям должна быть закреплена не только в отдельном акте, но и в обновленном постановлении пленума, которое выстроит для судов четкий ориентир при рассмотрении дел о вторичном жилье», — добавил он.

В случае с квартирой Долиной покупательница не только лишилась жилья, но и не получила назад уплаченные деньги. Гаврилов указал, что это противоречит общей модели Гражданского кодекса, где при недействительности сделки действует принцип двусторонней реституции — каждая из сторон обязана вернуть другой стороне все полученное по этой сделке.

Защитить добросовестного покупателя может помочь механизм компенсации за счет казны, но на практике реализация этой нормы требует отдельного судебного процесса и строгих доказательств, обратил внимание парламентарий. «Если подход, примененный по делу Долиной, закрепится и в дальнейшем суды станут отказывать в признании двусторонней реституции и в защите покупателя, пользоваться компенсационным механизмом будет все сложнее», — указал он.

Летом 2024 года Лариса Долина продала свою квартиру, по ее утверждению, под влиянием мошенников. Злоумышленники убедили артистку, что сделка будет фиктивной и жилье останется в ее собственности, однако квартира перешла к другой женщине. В марте суд в Москве вернул Долиной квартиру и отказал ее покупательнице Полине Лурье во встречном иске о выселении артистки. Лурье подала кассационную жалобу на решение о возврате квартиры Долиной. Однако Второй кассационный суд отклонил ее и оставил право собственности певице. Адвокат Лурье Светлана Свириденко заявила о намерении обжаловать решение в Верховном суде.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Недвижимость Лариса Долина продажа жилье
