Фонд сооснователя PayPal продал всю долю в Nvidia

Питер Тиль продал всю свою долю в Nvidia в третьем квартале 2025 года.﻿ Он вложился в конкурентов Nvidia и стартапы в области искусственного интеллекта на фоне сообщений Майкла Бьюрри о пузырях на американском фондовом рынке

Питер Тиль (Фото: Marco Bello / Getty Images)

Фонд Thiel Macro сооснователя международной электронной платежной системы PayPal и разработчика программного обеспечения анализа данных Palantir Питера Тиля продал всю свою долю в американской компании Nvidia, сообщает Bloomberg.

Агентство со ссылкой на его отчет пишет, что сделка прошла в третьем квартале 2025 года. Фонд избавился примерно от 538 тыс. акций компании, стоимость которых на 30 сентября составляла около $100 млн. В настоящее время в портфеле Thiel Macro остаются акции Apple, Microsoft и Tesla.

Nvidia — производитель высокопроизводительных графических процессоров (GPU) и систем-на-чипе (SoC), а также программного обеспечения. По данным на 30 октября 2025 года, Nvidia — самая дорогая компания в мире с рыночной капитализацией более $5 трлн.

Кроме того, Тиль вложился в производителя полупроводников Substrate, конкурента Nvidia, а также в стартапы в области искусственного интеллекта — Mercor и Cognition AI.

Ранее японская компания SoftBank также вышла из уставного капитала Nvidia, продав свои акции за $5,8 млрд.

В понедельник, 17 ноября, акции Nvidia, которые выросли примерно на 1% с конца сентября, упали на 2,8%.

Шаг Тиля совпал с ростом опасений по поводу пузыря инвестиций в искусственный интеллект (ИИ), отмечает агентство. Опасения, что бум ИИ искусственно поддерживается, росли в течение нескольких месяцев на фоне волны сделок с участием OpenAI, Nvidia и других фирм, ориентированных на ИИ.

Ранее менеджер хедж-фонда Scion Asset Management Майкл Бьюрри опубликовал предупреждение для частных инвесторов о чрезмерном оптимизме на американском рынке. «Иногда мы видим пузыри. Иногда с этим можно что-то сделать. Иногда единственный выигрышный ход — не играть», — написал Бьюрри. Однако он не указал, какие именно пузыри имел в виду.

Ранее Бьюрри предупредил инвесторов о формировании пузыря на американском фондовом рынке и стал прототипом героя книги Майкла Льюиса, по которой снят фильм «Игра на понижение» (Big Short). Он был одним из первых, кто предсказал обвал рынка недвижимости в США, после чего начался глобальный финансовый кризис 2008–2009 годов. Бьюрри заработал на ставке против рынка $100 млн для себя и $700 млн для инвесторов фонда Scion Capital, которым тогда управлял.