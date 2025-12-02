Путин заявил, что Россия наращивает давление по всей линии фронта

Российская армия наращивает давление на ВСУ по всей линии фронта, заявил президент Владимир Путин в ходе посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск.

«В целом мы наблюдаем, что войска объединенной группировки наращивают давление по всей линии фронта», — сказал он.

Путиин посещал пункт управления 30 ноября. В тот же день начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил президенту, что российская армия взяла под контроль Покровск (Красноармейск) в ДНР и Волчанск в Харьковской области.

В конце октября начальник Генштаба доложил об окружении подразделений ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова (Мирнограда). Минобороны рассказывало об попытках украинских военных вырваться из кольца на разных направлениях.