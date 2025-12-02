Путин заявил, что Россия наращивает давление по всей линии фронта
Российская армия наращивает давление на ВСУ по всей линии фронта, заявил президент Владимир Путин в ходе посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск.
«В целом мы наблюдаем, что войска объединенной группировки наращивают давление по всей линии фронта», — сказал он.
Путиин посещал пункт управления 30 ноября. В тот же день начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил президенту, что российская армия взяла под контроль Покровск (Красноармейск) в ДНР и Волчанск в Харьковской области.
В конце октября начальник Генштаба доложил об окружении подразделений ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова (Мирнограда). Минобороны рассказывало об попытках украинских военных вырваться из кольца на разных направлениях.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили