Военная операция на Украине
0

Минобороны сообщило о попытке ВСУ вырваться из окружения у Купянска

Сюжет
Военная операция на Украине
Российская армия отразила несколько атак ВСУ неподалеку от Купянска, сообщает Минобороны. Украинские военные так пытались вырваться из нескольких точек окружения
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Российская армия отразила атаку украинских военных в северо-западном направлении неподалеку от Купянска, они таким образом пытались выйти из кольца окружения, сообщили в Минобороны России. В результате было уничтожено восемь военнослужащих 16-й механизированной бригады ВСУ.

Кроме того, пресечены еще две попытки украинских военных вырваться из окружения. Речь идет о подразделениях 151-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии, которые окружены в районах населенных пунктов Петровка и Великая Шапковка Харьковской области. Убиты до 20 солдат украинской армии, уточнили в оборонном ведомстве.

Накануне в Минобороны рассказали, что военнослужащие 14-й механизированной бригады ВСУ попытались вырваться из окружения в Купянске на четырех лодках через реку Оскол. Им не удалось сделать этого. За текущую неделю российские военные пресекли шесть попыток ВСУ вырваться из котла. Кроме того, группировка «Запад» ВС России завершает зачистку от групп ВСУ территорий около сел Петропавловка и Куриловка Харьковской области, сообщало Минобороны.

Купянск: что это за город и каково его стратегическое значение
База знаний
Виды Купянска

26 октября начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что Купянск взят в окружение группировкой войск «Запад». На этом направлении, согласно сообщению Кремля, находятся до 5 тыс. украинских военных.

После этого Путин заявил, что украинские власти должны определиться с судьбой своих военнослужащих, оказавшихся в окружении под Красноармейском и Купянском. Глава государства также сообщил, что обсуждал с военным командованием возможность допуска журналистов в район боевых действий для документальной фиксации обстановки.

Купянск — это город в Харьковской области Украины. Расположен в 124 км от Харькова и 60 км от границы с Россией. Для российской стороны левый берег реки Оскол, протекающей через Купянск, представляет собой естественный рубеж обороны и плацдарм для наступления, а также удобный узел снабжения группировок войск в Луганской и Харьковской областях по железной дороге из Белгорода через Волчанск. Для ВСУ агломерация — важный логистический узел для снабжения харьковской группировки войск.

Валерия Доброва
Минобороны Россия ВСУ Военная операция на Украине
