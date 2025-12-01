Зеленский рассказал о совместном с Макроном звонке Уиткоффу
Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон созвонились со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом по итогам переговоров во Флориде. Об этом Зеленский рассказал в своих социальных сетях.
«Договорились обсудить более подробные детали лично — команды согласуют графики возможных дальнейших контактов», — написал Зеленский.
По словам украинского лидера, в звонке также участвовали премьер-министр Великобритании Кир Стармер и секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию на переговорах с американской стороной.
Встреча Уиткоффа с Умеровым состоялась во Флориде в понедельник, 1 декабря.
Материал дополянется
