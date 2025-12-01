 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский рассказал о совместном с Макроном звонке Уиткоффу

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон созвонились со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом по итогам переговоров во Флориде. Об этом Зеленский рассказал в своих социальных сетях.

«Договорились обсудить более подробные детали лично — команды согласуют графики возможных дальнейших контактов», — написал Зеленский.

По словам украинского лидера, в звонке также участвовали премьер-министр Великобритании Кир Стармер и секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию на переговорах с американской стороной.

Встреча Уиткоффа с Умеровым состоялась во Флориде в понедельник, 1 декабря.

Материал дополянется

Анастасия Луценко
Владимир Зеленский Эмманюэль Макрон Стив Уиткофф звонок
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
