Зеленский рассказал о совместном с Макроном звонке Уиткоффу

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон созвонились со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом по итогам переговоров во Флориде. Об этом Зеленский рассказал в своих социальных сетях.

«Договорились обсудить более подробные детали лично — команды согласуют графики возможных дальнейших контактов», — написал Зеленский.

По словам украинского лидера, в звонке также участвовали премьер-министр Великобритании Кир Стармер и секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию на переговорах с американской стороной.

Встреча Уиткоффа с Умеровым состоялась во Флориде в понедельник, 1 декабря.

Материал дополянется