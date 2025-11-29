 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Макрон и Зеленский встретятся в Париже

Макрон и Зеленский встретятся в Париже 1 декабря
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский (Фото: Tom Nicholson / Getty Images)

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник, 1 декабря, примет украинского лидера Владимира Зеленского в Париже, сообщило AFP со ссылкой на представителя Елисейского дворца.

По его словам, лидеры обсудят «условия справедливого и прочного мира».

Макрон ранее позитивно оценил шаги по урегулированию, инициированные Вашингтоном, увидев в них шанс достичь «реального прогресса на пути к доброму миру» между Россией и Украиной. По его словам, достижение мира возможно при условии надежных гарантий безопасности, а не формальных обязательств. При этом французский лидер заявил, что мирный план США не может быть принят без одобрения странами Евросоюза. Также Макрон призвал продолжать давление на Россию, чтобы добиться переговоров.

Макрон увидел реальный шанс на прочный мир на Украине
Политика
Эмманюэль Макрон

Ранее Зеленский сообщил о запланированной встрече украинской делегации с американской стороной в США по мирному урегулированию. Позже Bloomberg, журналисты Axios и The Economist сообщили, что со стороны Украины на переговоры поедут секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, замглавы МИДа Сергей Кислица, начальник Генштаба Украины Андрей Гнатов и руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилл Буданов.

Встреча Макрона и Зеленского пройдет на фоне недавнего увольнения с поста главы офиса украинского президента Андрея Ермака, который ранее возглавлял переговорную группу. Также Ермак участвовал в консультациях Украины с представителями США и Европы, которые прошли в Женеве 23 ноября. На встрече в том числе присутствовали представители Франции.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Эмманюэль Макрон Владимир Зеленский Париж Франция Украина переговоры
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Зеленский сообщил, кто будет на переговорах с США после отставки Ермака
Политика
Макрон объявил о создании рабочей группы для разработки гарантий Украине
Политика
Макрон увидел реальный шанс на прочный мир на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 21:04 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 21:04
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла» РБК и Сбер, 21:07
Голевая передача Головина помогла «Монако» обыграть ПСЖ Спорт, 20:57
На южном участке оранжевой ветки метро снизили скорость для проверки Город, 20:56
Как понять реальную доходность инвестиций с учетом инфляции РБК и ПСБ, 20:51
Собака устроила взрыв в квартире в Новосибирске. Видео Общество, 20:48
Умер Том Стоппард Общество, 20:38
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Макрон и Зеленский встретятся в Париже Политика, 20:19
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Норвежские биатлонисты выиграли эстафету на первом этапе Кубка мира Спорт, 20:11
В ЮАР задержали летевших в Россию граждан из-за закона о военной помощи Политика, 20:07
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:59
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
Ермак заявил, что Зеленский останется его другом Политика, 19:41