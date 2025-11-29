Макрон и Зеленский встретятся в Париже

Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский (Фото: Tom Nicholson / Getty Images)

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник, 1 декабря, примет украинского лидера Владимира Зеленского в Париже, сообщило AFP со ссылкой на представителя Елисейского дворца.

По его словам, лидеры обсудят «условия справедливого и прочного мира».

Макрон ранее позитивно оценил шаги по урегулированию, инициированные Вашингтоном, увидев в них шанс достичь «реального прогресса на пути к доброму миру» между Россией и Украиной. По его словам, достижение мира возможно при условии надежных гарантий безопасности, а не формальных обязательств. При этом французский лидер заявил, что мирный план США не может быть принят без одобрения странами Евросоюза. Также Макрон призвал продолжать давление на Россию, чтобы добиться переговоров.

Ранее Зеленский сообщил о запланированной встрече украинской делегации с американской стороной в США по мирному урегулированию. Позже Bloomberg, журналисты Axios и The Economist сообщили, что со стороны Украины на переговоры поедут секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, замглавы МИДа Сергей Кислица, начальник Генштаба Украины Андрей Гнатов и руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилл Буданов.

Встреча Макрона и Зеленского пройдет на фоне недавнего увольнения с поста главы офиса украинского президента Андрея Ермака, который ранее возглавлял переговорную группу. Также Ермак участвовал в консультациях Украины с представителями США и Европы, которые прошли в Женеве 23 ноября. На встрече в том числе присутствовали представители Франции.