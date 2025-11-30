Умеров показал первое фото с переговоров Украины и США в Майами

Фото: umerov_rustem / Telegram

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров показал фотографию с проходящих в Майами переговоров с американской стороной по обсуждению деталей мирного плана. Снимок он опубликовал в своем телеграм-канале.

«Мы работаем ради реального мира для Украины и гарантированной безопасности», — написал Умеров.

Секретарь СНБО отметил, что находится на связи с президентом Украины Владимиром Зеленским, а приоритетами украинской делегации являются защита национальных интересов, предметный диалог и движение вперед на основе договоренностей, достигнутых в Женеве.

Американскую сторону на переговорах представляют спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и госсекретарь США Марко Рубио.

Встреча делегаций Украины и США проходит в личном гольф-клубе Уиткоффа Shell Bay в Майами.

Ключевым вопросом, связанным с переговорами, Financial Times ранее назвала вероятность одобрения Россией любого согласованного ими предложения.

После переговоров в Женеве 23 ноября, посвященных мирному плану по урегулированию на Украине, Киев и Вашингтон заявили о разработанных ими «обновленных и усовершенствованных рамках мирного урегулирования».

Президент Владимир Путин отмечал, что Москва согласна положить предложения Вашингтона в основу будущих договоренностей, но окончательного варианта мирного плана США у России пока нет.