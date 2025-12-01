 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

ABC News узнал об обсуждении на встрече во Флориде судьбы активов России

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Стивен Уиткофф и&nbsp;Марко Рубио
Стивен Уиткофф и Марко Рубио (Фото: Eva Marie Uzcategui / Reuters)

Украинская и американская делегации на переговорах во Флориде обсуждали в том числе судьбу «многомиллиардных российских активов», замороженных западными странами. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров. Он подчеркнул, что этот вопрос был «ключевым для россиян».

Помимо замороженных активов, стороны также затронули гарантии безопасности для Украины и проведение в ней выборов, сообщил источник. Об обсуждении этих вопросов также сообщила The Washington Post. «РБК-Украина» писал, что переговоры были сфокусированы не на согласованной в Женеве рамке, а на проблемных вопросах, в том числе территориальных и о членстве Украины в НАТО.

При этом, добавил источник, по вопросу о территориальных уступках «прогресса нет». Он заявил, что Россия не готова обсуждать прекращение огня, а Украина — идти на территориальные уступки. ABC пишет, что признаков того, что по самым сложным вопросам был достигнут прорыв, нет.

В середине ноября западные СМИ опубликовали мирный план США из 28 пунктов, который включал пункт о разморозке российских активов. Позже Bloomberg сообщил, что после переговоров между США, Украиной и странами ЕС в Женеве этот пункт исчез из мирного плана.

Судьбе замороженных российских активов был посвящен 14-й пункт изначального мирного плана США. Официально этот план опубликован не был, о его содержании стало известно из утечек в СМИ.

«14. Замороженные средства будут использованы следующим образом:

$100 млрд замороженных российских активов будут вложены в возглавляемые США усилия по восстановлению и инвестированию в Украину. США получат 50% прибыли от этого предприятия. Европа добавит $100 млрд, чтобы увеличить объем инвестиций, доступных для восстановления Украины. Замороженные европейские активы будут разморожены. Остальную часть замороженных российских активов инвестируют в отдельный американо-российский инвестиционный инструмент для реализации совместных проектов в областях, которые будут определены [позднее]. Этот фонд будет направлен на укрепление отношений и увеличение общих интересов, чтобы создать сильную мотивацию не возвращаться к конфликту».

Страны ЕС в последнее время активно обсуждают выделение Киеву нового кредита на €140 млрд за счет замороженных российских активов. Против этого выступает Бельгия, так как большая часть активов находится в бельгийской Euroclear.

В ЕС заподозрили Бельгию в удержании прибыли от российских активов
Политика
Брюссель, Бельгия

Власти страны отказываются от предложений по конфискации средств и требуют финансовых гарантий от других стран ЕС в случае ответных мер России. В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждала, что ЕС готов взять на себя все риски.

Москва неоднократно предупреждала, что любые действия со своими зарубежными активами сочтет «воровством» и даст на это ответ, а свои интересы будет отстаивать в судах. В конце ноября президент России Владимир Путин заявил, что правительство вырабатывает меры на случай изъятия российских активов за рубежом.

Авторы
Теги
Егор Алимов
Украина США переговоры российские активы Россия
