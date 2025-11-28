Politico: в ЕС заподозрили Бельгию в удержании прибыли от российских активов

В ЕС считают, что Бельгия не поддерживает выделение кредита Украине за счет российских активов, поскольку получает налоги с прибыли от них и может удерживать их, не передавая Киеву, пишет Politico. Бельгия отрицает критику

Брюссель, Бельгия (Фото: Zheng Huansong / XinHua / Global Look Press)

В ЕС усиливают давление на Бельгию из-за ее отказа поддержать идею с выделением кредита Украине за счет российских замороженных активов на сумму около €140 млрд. Бельгийское правительство обвиняют в том, что оно не раскрывает полностью данные о том, куда направляются налоговые поступления от этих активов, сообщает Politico.

Бельгия объясняла свою позицию риском для собственной экономики в случае ответных мер со стороны России, а также подрывом доверия к европейским финансовым рынкам. Об этом же предупреждал бельгийский депозитарий Euroclear, где хранится большинство заблокированных активов России. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер также высказал опасения в срыве заключения мирного соглашения в случае конфискации российских активов, писала Financial Times.

Однако пять дипломатов из разных европейских стран заявили Politico, что Бельгия может преследовать второстепенную цель, удерживая средства в своей юрисдикции, поскольку налоги от этих активов поступают в национальный бюджет страны. Из-за этого отследить, выполняет ли Брюссель обязательства перед Киевом в полном объеме, невозможно, говорят собеседники издания.

По их словам, в прошлом году Бельгия обязалась раскрывать информацию о том, куда направляются поступления от российских активов, однако до сих пор этого не сделала.

Речь идет о налоге на прибыль от российских активов (windfall tax). В ЕС согласовали передачу этих средств Киеву в прошлом году. Politico уточняет, что в Бельгии этот налог составляет 25%. Собеседники издания также задаются вопросом, направляет ли Брюссель другие налоговые поступления на помощь Украине.

«Возникает вопрос, действительно ли было понято, что на карту поставлена безопасность Европы», — сказал высокопоставленный дипломат ЕС.

Бельгия отвергает критику, заявляя, что налоги на прибыль от российских активов «предназначаются» Киеву. «[Это] финансирование полностью предназначено для Украины и идет на оказание военной поддержки (военная техника, обучение и т.д.), а также на некоторые гражданские товары, такие как машины скорой помощи», — заявил Politico бельгийский чиновник.

Он добавил, что за 2025 год поступления от «непредвиденной прибыли» оцениваются примерно в €1 млрд.

На вопрос о том, почему Бельгия не использовала специальный инструмент для обеспечения прозрачности движения средств, в правительстве страны не ответили.

Собеседники Politico заявили, что если Брюссель продолжит утверждать, что направляет средства Киеву, страны — члены ЕС будут все чаще использовать встречи до заседания Евросовета (18-19 декабря) для обсуждения вопроса, получает ли Бельгия выгоду от налоговых поступлений или задерживает выплаты Украине.

Москва называет любые действия со своими зарубежными активами воровством и предупреждает о юридических последствиях.