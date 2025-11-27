Euroclear предупредил о риске для рынков из-за планов ЕС на активы России

Инвесторы в европейский суверенный долг воспримут «репарационный кредит» как конфискацию, это отпугнет их и приведет к повышению стоимости заимствований для самих стран ЕС, предупреждает глава Euroclear

Фото: Sean Gallup / Getty Images

План европейских стран по предоставлению Украине «репарационного кредита» за счет замороженных активов России за пределами самого ЕС будет воспринят как «конфискация» и отпугнет инвесторов в европейский суверенный долг. Об этом предупредил бельгийский депозитарий Euroclear, где находится большая часть российских суверенных активов, передает Financial Times.

Издание ссылается на письмо, направленное Euroclear европейским руководителям. В нем депозитарий предупреждает, что правительства стран ЕС могут столкнуться с более высокими расходами на обслуживание собственных долгов, если продолжат воплощать план по использованию замороженных активов России для финансирования кредита Киеву на сумму €140 млрд.

Речь идет о выделении до €140 млрд на поддержку Киева в течение еще двух-трех лет за счет заблокированных активов России. Предполагается, что Украина вернет деньги только в случае, если получит компенсацию от России.

«Репарационный кредит» может нанести ущерб привлекательности европейских финансовых рынков и инвестиционному климату в Европе, говорится в письме Euroclear, адресованном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе Евросовета Антониу Коште.

«Возникшая в результате премия за риск приведет к устойчивому росту спредов по европейским суверенным облигациям, что приведет к повышению стоимости заимствований для всех государств-членов», — пишет генеральный директор Euroclear Валери Урбен.

Она пояснила, что инициатива наносит ущерб инвестиционному климату на континенте, «поскольку инвесторы, особенно суверенные инвестиционные фонды и центральные банки», воспримут ее «как эквивалент конфискации резервов центральных банков, подрывающий верховенство закона». ЕК утверждает, что о конфискации речь не идет, но признает, что схема может быть расценена как таковая, отмечает FT.

Урбен также добавила, что принуждение Euroclear инвестировать в «финансирование за счет беспроцентных специализированных долговых инструментов» для реализации этой схемы будет рассматриваться Россией как конфискация. Это приведет к ответным действиям и потенциальным правовым проблемам, от которых Euroclear должна быть застрахована.

«Это приведет к компенсационным выплатам со стороны государств-членов [ЕС] в пользу Euroclear, <...> что приведет к финансовым рискам для [них]», — пишет Урбен.

По ее словам, потенциальная схема должна включать безусловные гарантии для Euroclear «до тех пор, пока сохраняются правовой риск» ответных действий в России и других странах, риски ликвидности и «любые другие риски», связанные с одобрением механизма.

Страны ЕС в последние месяцы ведут активные переговоры о выделении Киеву нового кредита на €140 млрд. Против, в частности, выступает Бельгия, где находится Euroclear. Страна отвергает предложения по конфискации средств и требует финансовых гарантий от остальной части ЕС на случай ответа России. Фон дер Ляйен утверждала, что страны Евросоюза коллективно возьмут на себя все риски.

После начала военной операции на Украине Евросоюз и страны «Большой семерки» (G7) заморозили золотовалютных резервов России примерно на €300 млрд. Более €200 млрд из этой суммы находится на счетах Euroclear. С января по сентябрь 2025 года ЕС перевел Киеву часть доходов от замороженных активов — примерно €14 млрд.

Москва неоднократно предупреждала, что любые действия со своими зарубежными активами сочтет «воровством» и даст на это ответ, а свои интересы будет отстаивать в судах. Глава МИДа Сергей Лавров указывал, что ЕС, пойдя на конфискацию, создаст серьезные риски для репутации еврозоны как территории экономической деятельности. Урбен же не исключала обращения в суд, если ЕС решит конфисковать заблокированные активы и будет принуждать депозитарий к такому шагу.