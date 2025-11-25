 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Макрон призвал надавить на Россию для переговоров

Сюжет
Военная операция на Украине
Макрон заявил, что нужно продолжать давление на Россию, чтобы добиться переговоров. После появления скорректированного американского мирного плана, по его словам, есть реальный шанс достижения «доброго мира» между Москвой и Киевом
Эмманюэль Макрон и Жан-Ноэль Барро
Эмманюэль Макрон и Жан-Ноэль Барро (Фото: Julien De Rosa / Reuters)

Чтобы добиться переговоров по Украине, Западу необходимо продолжать давить на Россию, заявил французский президент Эмманюэль Макрон на видеоконференции «коалиции желающих», пишет BFMTV.

По его словам, Москва не проявила «готовности обсуждать» проект плана США по Украине, измененный после переговоров между американцами, украинцами и европейцами в Женеве 23 ноября. Европейские союзники, считает Макрон, должны показать, что они «не слабы» перед лицом России, которую он назвал «силой, которая угрожает нам больше всего».

Страны «коалиции желающих», объединяющей союзников Украины, встретились 25 ноября в формате видеоконференции для обсуждения американского мирного плана по Украине. «Мы знаем, что если в мирном плане для Украины не будет элементов сдерживания, то русские вернутся», — говорил Макрон в субботу, объявляя о встрече.

Однако сегодня французский лидер считает, что с новым проектом впервые появился реальный шанс достичь «реального прогресса на пути к доброму миру» между Россией и Украиной. По словам главы офиса украинского президента Андрея Ермака, измененный мирный план соответствует интересам Украины и учитывает «красные линии» страны.

Макрон увидел реальный шанс на прочный мир на Украине
Политика
Эмманюэль Макрон

Кремль получил только первоначальный вариант соглашения. Президент Владимир Путин допустил, что этот план может стать основой для мирного урегулирования. Помощник президента Юрий Ушаков отмечал, что условия американского мирного плана по Украине представляются для Москвы более приемлемыми, чем европейского.

Франция Эмманюэль Макрон Украина переговоры
