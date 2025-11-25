Макрон увидел реальный шанс на прочный мир на Украине

Макрон заявил, что впервые появился реальный шанс достичь прочного мира между Россией и Украиной. По его словам, это возможно при условии надежных гарантий безопасности, а не формальных обязательств

Эмманюэль Макрон (Фото: Stephane Mahe / Reuters)

Впервые появился реальный шанс достичь «реального прогресса на пути к доброму миру» между Россией и Украиной, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на видеоконференции «коалиции желающих», пишет BFMTV.

По его словам, «абсолютным» условием для мира должен стать ряд «очень надежных гарантий безопасности», а не гарантий «только на бумаге».

Заявление Макрона прозвучало на фоне сообщений о согласовании Киевом и Вашингтоном основных положений мирного соглашения. Reuters и CBS узнали, что Киев согласился с основными положениями мирной инициативы США.

Согласно первоначальному плану США, в рамках территориальных вопросов Крым, Донецк и Луганск будут де-факто признаны российскими, а Херсон и Запорожье получат «замороженный статус» вдоль линии соприкосновения. Документ также предполагал сокращение ВСУ до 600 тыс. человек.

Однако мирный план США решили сократить по итогам переговоров с Украиной и представителями стран ЕС в Женеве 23 ноября. По данным WP и FT, первоначальный проект был сокращен с 28 пунктов до 19.

Politico писало, что из документа исключили территориальные вопросы, включая вопрос о передаче Донбасса России. Эти темы стороны решили обсудить на отдельных переговорах с участием президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, что согласованный США и Украиной обновленный мирный план, обсуждавшийся на переговорах в Женеве, — это пока не окончательное соглашение. «Это ни в коем случае не новый набор предложений или соглашений», — сказал он и добавил, что предстоит долгий и трудный путь.

Москва ожидает промежуточный вариант соглашения, составленный США после переговоров с Украиной и Европой. Российская сторона заявляла, что условия американского мирного плана по Украине представляются для нее более приемлемыми, чем европейского. Президент Владимир Путин также говорил, что план США может стать основой для урегулирования.