 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Макрон увидел реальный шанс на прочный мир на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Макрон заявил, что впервые появился реальный шанс достичь прочного мира между Россией и Украиной. По его словам, это возможно при условии надежных гарантий безопасности, а не формальных обязательств
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Stephane Mahe / Reuters)

Впервые появился реальный шанс достичь «реального прогресса на пути к доброму миру» между Россией и Украиной, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на видеоконференции «коалиции желающих», пишет BFMTV.

По его словам, «абсолютным» условием для мира должен стать ряд «очень надежных гарантий безопасности», а не гарантий «только на бумаге».

Заявление Макрона прозвучало на фоне сообщений о согласовании Киевом и Вашингтоном основных положений мирного соглашения. Reuters и CBS узнали, что Киев согласился с основными положениями мирной инициативы США.

Согласно первоначальному плану США, в рамках территориальных вопросов Крым, Донецк и Луганск будут де-факто признаны российскими, а Херсон и Запорожье получат «замороженный статус» вдоль линии соприкосновения. Документ также предполагал сокращение ВСУ до 600 тыс. человек.

Чем отличаются планы США и Европы по миру на Украине

Однако мирный план США решили сократить по итогам переговоров с Украиной и представителями стран ЕС в Женеве 23 ноября. По данным WP и FT, первоначальный проект был сокращен с 28 пунктов до 19.

Politico писало, что из документа исключили территориальные вопросы, включая вопрос о передаче Донбасса России. Эти темы стороны решили обсудить на отдельных переговорах с участием президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, что согласованный США и Украиной обновленный мирный план, обсуждавшийся на переговорах в Женеве, — это пока не окончательное соглашение. «Это ни в коем случае не новый набор предложений или соглашений», — сказал он и добавил, что предстоит долгий и трудный путь.

Москва ожидает промежуточный вариант соглашения, составленный США после переговоров с Украиной и Европой. Российская сторона заявляла, что условия американского мирного плана по Украине представляются для нее более приемлемыми, чем европейского. Президент Владимир Путин также говорил, что план США может стать основой для урегулирования.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Франция Эмманюэль Макрон Украина
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Материалы по теме
Макрон заявил, что «мы все уязвимы» для баллистических ракет России
Политика
Макрон назвал «первую гарантию безопасности» для Украины
Политика
Le Figaro узнала о планах Макрона ввести добровольную военную службу
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 ноября
EUR ЦБ: 90,97 (-0,4) Инвестиции, 21:09 Курс доллара на 26 ноября
USD ЦБ: 78,96 (+0,04) Инвестиции, 21:09
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23
Зачем нужна страховка при IPO Отрасли, 21:21
Ермак заявил, что Украина не откажется от будущего вступления в НАТО Политика, 21:16
Лучшая немецкая лыжница пропустит Олимпиаду из-за допингового дела Спорт, 21:08
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла» РБК и Сбер, 21:07
Без компромиссов: как мобильное ателье BML меняет мужской шопинг Стиль, 21:05
Устойчивое строительство: как уменьшить нагрузку на энергосистему и ЖКХ Отрасли, 20:59
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Криптобиржи выпускают платежные карты. Какую выбрать Крипто, 20:58
Путин уволил замглавы генпрокурора Политика, 20:56
Над Россией за десять часов сбили 16 дронов ВСУ Политика, 20:53
Как понять реальную доходность инвестиций с учетом инфляции РБК и ПСБ, 20:51
В Таганроге снесут два дома после ночной атаки ВСУ Политика, 20:50
СК сообщил о рехабе в Подмосковье, где пытали и избивали подростков Общество, 20:40
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36