Макрон увидел реальный шанс на прочный мир на Украине
Впервые появился реальный шанс достичь «реального прогресса на пути к доброму миру» между Россией и Украиной, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на видеоконференции «коалиции желающих», пишет BFMTV.
По его словам, «абсолютным» условием для мира должен стать ряд «очень надежных гарантий безопасности», а не гарантий «только на бумаге».
Заявление Макрона прозвучало на фоне сообщений о согласовании Киевом и Вашингтоном основных положений мирного соглашения. Reuters и CBS узнали, что Киев согласился с основными положениями мирной инициативы США.
Согласно первоначальному плану США, в рамках территориальных вопросов Крым, Донецк и Луганск будут де-факто признаны российскими, а Херсон и Запорожье получат «замороженный статус» вдоль линии соприкосновения. Документ также предполагал сокращение ВСУ до 600 тыс. человек.
Однако мирный план США решили сократить по итогам переговоров с Украиной и представителями стран ЕС в Женеве 23 ноября. По данным WP и FT, первоначальный проект был сокращен с 28 пунктов до 19.
Politico писало, что из документа исключили территориальные вопросы, включая вопрос о передаче Донбасса России. Эти темы стороны решили обсудить на отдельных переговорах с участием президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, что согласованный США и Украиной обновленный мирный план, обсуждавшийся на переговорах в Женеве, — это пока не окончательное соглашение. «Это ни в коем случае не новый набор предложений или соглашений», — сказал он и добавил, что предстоит долгий и трудный путь.
Москва ожидает промежуточный вариант соглашения, составленный США после переговоров с Украиной и Европой. Российская сторона заявляла, что условия американского мирного плана по Украине представляются для нее более приемлемыми, чем европейского. Президент Владимир Путин также говорил, что план США может стать основой для урегулирования.
