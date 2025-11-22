Макрон исключил принятие плана США по Украине без согласования с Европой

Эмманюэль Макрон (Фото: Thomas Mukoya / Reuters)

План США по Украине должен быть согласован с ЕС, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, его слова приводит Le Monde.

Он приветствовал появление нового мирного плана, но подчеркнул необходимость более широких переговоров с участием европейцев. Нынешнее предложение, считает Макрон, «не может быть просто американской инициативой».

«Этот план хорош тем, что он предлагает мир и признает важные аспекты вопросов суверенитета и безопасности», — сказал французский лидер в кулуарах саммита G20 в Йоханнесбурге, подчеркнув: «Мы знаем, что если в мирном плане для Украины не будет элементов сдерживания, то россияне вернутся и нарушат свое обещание».

Президент сообщил, что во вторник, 25 ноября, состоится видеоконференция «коалиции желающих», на которой союзники обсудят американский план по прекращению конфликта.

Лидеры Европы и стран G7 на саммите G20 в ЮАР заявили, что американский план из 28 пунктов «включает в себя важные элементы, которые будут иметь решающее значение для справедливого и прочного мира», но считают, что он требует доработки. В частности, лидеры обеспокоены предлагаемым сокращением численности украинской армии, что, по их мнению, «делает ее уязвимой для будущих нападений», и настаивают на том, что границы Украины «не должны изменяться силой». Они также подчеркнули, что пункты, касающиеся ЕС и НАТО, потребует их согласия.

Какпишет Bild, Европа хочет изменить как минимум четыре пункта из американских предложений. Европейцы, в частности, не согласны с предложением администрации Дональда Трампа о территориях, сокращении численности украинской армии и планами в отношении замороженных российских активов. Также они считают, что гарантии безопасности для Украины «могут не стоить бумаги, на которой они написаны». По данным Der Spiegel, европейские союзники Киева направили Вашингтону рабочий вариант контрпредложений по Украине.

