CNN оценила подачу борща и голубцов на переговорах с Украиной во Флориде
Для делегации Киева на переговорах с США в Южной Флориде приготовили украинский борщ и голубцы, что является «ловким дипломатическим жестом» американской стороны. Об этом сообщает CNN.
В статье говорится, что украинская сторона восприняла подачу супа и традиционных голубцов как дань уважения своей культуре. Так США продемонстрировали искусный дипломатический жест в переговорах, на которых хотят склонить Киев к компромиссу по мирному соглашению с Россией, подчеркнуло агентство.
По словам одного из участника переговоров, борщ был «очень мясным».
Делегации встретились в закрытом клубе для членов частного сектора Shell Bay группы Witkoff Group в Майами в Южной Флориде для обсуждения мирного плана США. CNN сообщила, что переговоры были напряженными, но конструктивными.
Двумя главными спорными вопросами стали возможные ограничения на вступление Украины в НАТО и территории. По данным The Washington Post, стороны также обсуждали график проведения выборов на Украине. Axios сообщало о вопросе гарантии безопасности для Украины. Госсекретарь США Марко Рубио в начале переговоров с украинской делегацией в Майами заявил, что их цель — не просто мир, а сохранение Украины суверенным государством. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров сказал, что стороны обсуждали, в частности, безопасность и восстановление Украины.
По завершении переговоров Умеров назвал их «продуктивными и успешными». В МИД Украины встречу назвали «теплой» и «содержательной».
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что никаких проектов мирного договора по Украине не было, был набор вопросов для обсуждения. На текущей неделе в Москву прибудет американская делегация, с которой встретится глава российского государства.
