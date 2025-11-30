В МИД Украины положительно оценили переговоры с США в Майами

Фото: Eva Marie Uzcategui / Reuters

Замглавы украинского МИДа Сергей Кислица назвал содержательной и на данный момент конструктивной встречу американской и украинской делегаций в Майями. Об этом дипломат написал в соцсети X.

«Очень содержательно и пока конструктивно. Теплая атмосфера, способствующая потенциальному прогрессивному результату. Отличное руководство [госсекретаря США] Марко Рубио. Как и в Женеве, я ценю подход Джареда Кушнера (бизнесмен, зять президента США Дональда Трампа. — РБК) и то, как он излагает свое видение», — написал он в Х.

Свою публикацию Кислица сопроводил фотографией с переговоров США и Украины, ранее опубликованной секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым.

«Это было хорошее начало текущей встречи», — подчеркнул дипломат.

Рубио на переговорах с украинской делегацией в Майами заявил, что цель консультаций — не только мир, но и сохранение Украины суверенным государством. Госсекретарь США подчеркнул, что одной лишь остановки боевых действий недостаточно для долгосрочной безопасности и развития страны.

Глава украинской делегации Умеров отметил, что стороны обсуждают будущее Украины, гарантии безопасности и недопущение повторного конфликта. По данным Axios, ключевыми остаются территориальный вопрос и механизмы безопасности — единственные пункты, по которым не удалось добиться согласия на переговорах в Женеве.

Во встрече, проходящей в Майами в воскресенье, 30 ноября, участвуют представители внешнеполитических и силовых ведомств двух стран. В начале следующей недели запланирована встреча спецпосланника США с президентом России Владимиром Путиным.