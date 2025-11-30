 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
0

В МИД Украины положительно оценили переговоры с США в Майами

Сюжет
Мирный план по Украине
Фото: Eva Marie Uzcategui / Reuters
Фото: Eva Marie Uzcategui / Reuters

Замглавы украинского МИДа Сергей Кислица назвал содержательной и на данный момент конструктивной встречу американской и украинской делегаций в Майями. Об этом дипломат написал в соцсети X.

«Очень содержательно и пока конструктивно. Теплая атмосфера, способствующая потенциальному прогрессивному результату. Отличное руководство [госсекретаря США] Марко Рубио. Как и в Женеве, я ценю подход Джареда Кушнера (бизнесмен, зять президента США Дональда Трампа. — РБК) и то, как он излагает свое видение», — написал он в Х.

Свою публикацию Кислица сопроводил фотографией с переговоров США и Украины, ранее опубликованной секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым.

«Это было хорошее начало текущей встречи», — подчеркнул дипломат.

На фоне переговоров Украины и США о мире Трамп отправился играть в гольф
Политика
Дональд Трамп

Рубио на переговорах с украинской делегацией в Майами заявил, что цель консультаций — не только мир, но и сохранение Украины суверенным государством. Госсекретарь США подчеркнул, что одной лишь остановки боевых действий недостаточно для долгосрочной безопасности и развития страны.

Глава украинской делегации Умеров отметил, что стороны обсуждают будущее Украины, гарантии безопасности и недопущение повторного конфликта. По данным Axios, ключевыми остаются территориальный вопрос и механизмы безопасности — единственные пункты, по которым не удалось добиться согласия на переговорах в Женеве.

Во встрече, проходящей в Майами в воскресенье, 30 ноября, участвуют представители внешнеполитических и силовых ведомств двух стран. В начале следующей недели запланирована встреча спецпосланника США с президентом России Владимиром Путиным.

Плугина Ирина
Сергей Кислица МИД Украины переговоры Украина США
Марко Рубио
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
Дональд Трамп
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Рустем Умеров
Рустем Умеров
политик, Глава СНБО Украины
19 апреля 1982 года
