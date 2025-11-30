В МИД Украины положительно оценили переговоры с США в Майами
Замглавы украинского МИДа Сергей Кислица назвал содержательной и на данный момент конструктивной встречу американской и украинской делегаций в Майями. Об этом дипломат написал в соцсети X.
«Очень содержательно и пока конструктивно. Теплая атмосфера, способствующая потенциальному прогрессивному результату. Отличное руководство [госсекретаря США] Марко Рубио. Как и в Женеве, я ценю подход Джареда Кушнера (бизнесмен, зять президента США Дональда Трампа. — РБК) и то, как он излагает свое видение», — написал он в Х.
Свою публикацию Кислица сопроводил фотографией с переговоров США и Украины, ранее опубликованной секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым.
«Это было хорошее начало текущей встречи», — подчеркнул дипломат.
Рубио на переговорах с украинской делегацией в Майами заявил, что цель консультаций — не только мир, но и сохранение Украины суверенным государством. Госсекретарь США подчеркнул, что одной лишь остановки боевых действий недостаточно для долгосрочной безопасности и развития страны.
Глава украинской делегации Умеров отметил, что стороны обсуждают будущее Украины, гарантии безопасности и недопущение повторного конфликта. По данным Axios, ключевыми остаются территориальный вопрос и механизмы безопасности — единственные пункты, по которым не удалось добиться согласия на переговорах в Женеве.
Во встрече, проходящей в Майами в воскресенье, 30 ноября, участвуют представители внешнеполитических и силовых ведомств двух стран. В начале следующей недели запланирована встреча спецпосланника США с президентом России Владимиром Путиным.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили