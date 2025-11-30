 Перейти к основному контенту
Переговоры России и США⁠,
0

В Кремле назвали сроки приезда спецпосланника Трампа к Путину

Путин примет Уиткоффа в Москве до визита в Индию
Сюжет
Переговоры России и США
Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Визит Уткоффа в Москву состоится до поездки Путина в Индию — 1-3 декабря. Американская делегация обсудит мирный план Трампа
Стивен Уиткофф
Стивен Уиткофф (Фото: Кристина Кормилицына / ТАСС)

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф встретится с президентом России Владимиром Путиным в начале декабря до поездки российского лидера в Индию 4-5 декабря, передает журналист Павел Зарубин.

Приезд Уиткоффа может пройти 1, 2 или 3 декабря. «Методом дедукции вы правильно угадали», — ответил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на предположение Зарубина, назвавшего эти дни.

Они будут обсуждать мирный план США по Украине. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, в переговорах примут участие Уиткофф и ряд представителей администрации американского президента Дональда Трампа.

«Что касается Уиткоффа, то я могу сказать, что достигнута предварительная договоренность о том, что он приедет в Москву на следующей неделе. Он и еще ряд представителей администрации, которые имеют отношение к украинским делам», — сказал ранее Ушаков.

Reuters сообщил, когда Рубио, Уиткофф и Кушнер встретятся с украинцами
Политика
Джаред Кушнер и Стив Уиткофф

Перед визитом Уиткоффа в Москву он и госсекретарь США Марко Рубио, а также зять Дональда Трампа Джаред Кушнер встретятся с украинской делегацией в воскресенье, 30 ноября, во Флориде, сообщали накануне Reuters и Bloomberg.

Украинская делегация направилась в США 29 ноября для переговоров по поводу мирного плана. Украину вместо ушедшего в отставку на фоне коррупционного скандала главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака будет представлять секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, который теперь возглавляет делегацию.

20 ноября США представили свой мирный план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов. Позднее европейцы вместе с представителями Украины разработали собственный мирный план и представили его на переговорах с США в Женеве. После встречи Трамп подчеркнул, что первоначально представленный план из 28 пунктов был «просто картой», в конечном итоге его свели к 22 положениям. По словам президента, по многим из них были найдены «очень благоприятные» решения.

Москва готова положить предложения Вашингтона в основу будущих договоренностей, но «где-то нам точно совершенно нужно садиться и серьезно обсуждать какие-то конкретные вещи, нужно все положить на дипломатический язык», говорил Путин.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Владимир Путин Стив Уиткофф переговоры Москва мирный план
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
