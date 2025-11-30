В Кремле назвали сроки приезда спецпосланника Трампа к Путину

Путин примет Уиткоффа в Москве до визита в Индию

Визит Уткоффа в Москву состоится до поездки Путина в Индию — 1-3 декабря. Американская делегация обсудит мирный план Трампа

Стивен Уиткофф (Фото: Кристина Кормилицына / ТАСС)

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф встретится с президентом России Владимиром Путиным в начале декабря до поездки российского лидера в Индию 4-5 декабря, передает журналист Павел Зарубин.

Приезд Уиткоффа может пройти 1, 2 или 3 декабря. «Методом дедукции вы правильно угадали», — ответил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на предположение Зарубина, назвавшего эти дни.

Они будут обсуждать мирный план США по Украине. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, в переговорах примут участие Уиткофф и ряд представителей администрации американского президента Дональда Трампа.

«Что касается Уиткоффа, то я могу сказать, что достигнута предварительная договоренность о том, что он приедет в Москву на следующей неделе. Он и еще ряд представителей администрации, которые имеют отношение к украинским делам», — сказал ранее Ушаков.

Перед визитом Уиткоффа в Москву он и госсекретарь США Марко Рубио, а также зять Дональда Трампа Джаред Кушнер встретятся с украинской делегацией в воскресенье, 30 ноября, во Флориде, сообщали накануне Reuters и Bloomberg.

Украинская делегация направилась в США 29 ноября для переговоров по поводу мирного плана. Украину вместо ушедшего в отставку на фоне коррупционного скандала главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака будет представлять секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, который теперь возглавляет делегацию.

20 ноября США представили свой мирный план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов. Позднее европейцы вместе с представителями Украины разработали собственный мирный план и представили его на переговорах с США в Женеве. После встречи Трамп подчеркнул, что первоначально представленный план из 28 пунктов был «просто картой», в конечном итоге его свели к 22 положениям. По словам президента, по многим из них были найдены «очень благоприятные» решения.

Москва готова положить предложения Вашингтона в основу будущих договоренностей, но «где-то нам точно совершенно нужно садиться и серьезно обсуждать какие-то конкретные вещи, нужно все положить на дипломатический язык», говорил Путин.