В Кремле назвали сроки приезда спецпосланника Трампа к Путину
Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф встретится с президентом России Владимиром Путиным в начале декабря до поездки российского лидера в Индию 4-5 декабря, передает журналист Павел Зарубин.
Приезд Уиткоффа может пройти 1, 2 или 3 декабря. «Методом дедукции вы правильно угадали», — ответил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на предположение Зарубина, назвавшего эти дни.
Они будут обсуждать мирный план США по Украине. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, в переговорах примут участие Уиткофф и ряд представителей администрации американского президента Дональда Трампа.
«Что касается Уиткоффа, то я могу сказать, что достигнута предварительная договоренность о том, что он приедет в Москву на следующей неделе. Он и еще ряд представителей администрации, которые имеют отношение к украинским делам», — сказал ранее Ушаков.
Перед визитом Уиткоффа в Москву он и госсекретарь США Марко Рубио, а также зять Дональда Трампа Джаред Кушнер встретятся с украинской делегацией в воскресенье, 30 ноября, во Флориде, сообщали накануне Reuters и Bloomberg.
Украинская делегация направилась в США 29 ноября для переговоров по поводу мирного плана. Украину вместо ушедшего в отставку на фоне коррупционного скандала главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака будет представлять секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, который теперь возглавляет делегацию.
20 ноября США представили свой мирный план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов. Позднее европейцы вместе с представителями Украины разработали собственный мирный план и представили его на переговорах с США в Женеве. После встречи Трамп подчеркнул, что первоначально представленный план из 28 пунктов был «просто картой», в конечном итоге его свели к 22 положениям. По словам президента, по многим из них были найдены «очень благоприятные» решения.
Москва готова положить предложения Вашингтона в основу будущих договоренностей, но «где-то нам точно совершенно нужно садиться и серьезно обсуждать какие-то конкретные вещи, нужно все положить на дипломатический язык», говорил Путин.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили