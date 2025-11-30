FT назвала главный вопрос к встрече США и Украины по мирному плану
Главный вопрос, связанный с переговорами США и Украины, заключается в том, одобрит ли Россия любое согласованное ими предложение, пишет Financial Times.
По мнению издания, президент России Владимир Путин выразил открытость к соглашению только в том случае, если оно будет заключено на его условиях. Россия «придерживается максималистской позиции» и выражает уверенность в том, что контролирует ход боевых действий, отметила FT.
В воскресенье, 30 ноября, украинская делегация проведет переговоры с американской стороной в штате Флорида. Встреча, в которой примут участие спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, состоится после переговоров в Женеве на прошлой неделе, где стороны сообщили о прогрессе в достижении мирного плана.
По данным Axios, встреча пройдет в личном гольф-клубе Уиткоффа Shell Bay в Майами.
На встрече Украину представят секретарь Совета национальной безопасности и обороны, экс-глава Минобороны Украины Рустем Умеров и замглавы МИДа Сергей Кислица, сообщает Bloomberg. По данным источника Axios и CNN Барака Равида, в переговорах также примут участие начальник Генштаба Украины генерал-лейтенант Андрей Гнатов и представители украинской разведки. По информации The Economist, в состав делегации вошел руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилл Буданов.
Cпикер Верховной рады Руслан Стефанчук ранее заявил, что Украина не намерена отказываться от территорий и ограничивать свою возможность заключения союзов.
Источники Bloomberg рассказали, что переговоры Киева и Вашингтона нацелены на достижение взаимопонимания между сторонами перед визитом Уиткоффа и Кушнера в Москву в первой половине следующей недели.
Путин отмечал, что Россия согласна положить предложения США в основу будущих договоренностей, но окончательного варианта мирного плана Вашингтона у России пока нет.
