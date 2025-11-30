 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Мирный план по Украине⁠,
0

FT назвала главный вопрос к встрече США и Украины по мирному плану

Сюжет
Мирный план по Украине
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Неменов / Reuters)

Главный вопрос, связанный с переговорами США и Украины, заключается в том, одобрит ли Россия любое согласованное ими предложение, пишет Financial Times.

По мнению издания, президент России Владимир Путин выразил открытость к соглашению только в том случае, если оно будет заключено на его условиях. Россия «придерживается максималистской позиции» и выражает уверенность в том, что контролирует ход боевых действий, отметила FT.

В воскресенье, 30 ноября, украинская делегация проведет переговоры с американской стороной в штате Флорида. Встреча, в которой примут участие спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, состоится после переговоров в Женеве на прошлой неделе, где стороны сообщили о прогрессе в достижении мирного плана.

По данным Axios, встреча пройдет в личном гольф-клубе Уиткоффа Shell Bay в Майами.

Глава МИД Турции связал мирный план по Украине с безопасностью Европы
Политика
Хакан Фидан

На встрече Украину представят секретарь Совета национальной безопасности и обороны, экс-глава Минобороны Украины Рустем Умеров и замглавы МИДа Сергей Кислица, сообщает Bloomberg. По данным источника Axios и CNN Барака Равида, в переговорах также примут участие начальник Генштаба Украины генерал-лейтенант Андрей Гнатов и представители украинской разведки. По информации The Economist, в состав делегации вошел руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилл Буданов.

Cпикер Верховной рады Руслан Стефанчук ранее заявил, что Украина не намерена отказываться от территорий и ограничивать свою возможность заключения союзов.

Источники Bloomberg рассказали, что переговоры Киева и Вашингтона нацелены на достижение взаимопонимания между сторонами перед визитом Уиткоффа и Кушнера в Москву в первой половине следующей недели.

Путин отмечал, что Россия согласна положить предложения США в основу будущих договоренностей, но окончательного варианта мирного плана Вашингтона у России пока нет.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Плугина Ирина
переговоры США Украина Владимир Путин
Материалы по теме
Залужный назвал ядерное оружие гарантией безопасности для Украины
Политика
Axios узнал, что США и Украина обсудят на переговорах в Майями
Политика
Лавров заявил, что Европа «самоустранила» себя от переговоров по Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 18:35 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 18:35
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Рубио назвал главную цель переговоров с Украиной Политика, 18:39
«Динамо» забило первым, но проиграло клубу Черчесова Спорт, 18:37
CNN узнал, когда Мадуро готов уйти в отставку Политика, 18:36
«Локомотив» победил «Ростов» благодаря голу Комличенко с пенальти Спорт, 18:35
Туристов отправили на Кубу вместо Венесуэлы из-за закрытого Трампом неба Общество, 18:34
Украина и США начали переговоры в Майями Политика, 18:29
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Bloomberg рассказал о просьбе индийских военных перед визитом Путина Политика, 18:09
Моноцентричность не в тренде: три района Москвы с особыми домами РБК и ГАЛС, 17:59
Турецкий БПЛА Bayraktar сбил реактивную мишень ракетой «воздух — воздух» Технологии и медиа, 17:58
FT назвала главный вопрос к встрече США и Украины по мирному плану Политика, 17:50
Получивший травму лыжник заявил, что не ждет извинений от Большунова Спорт, 17:49
Как экзосомальная терапия восстанавливает и омолаживает кожу РБК и КИТ МЕД, 17:42