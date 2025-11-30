 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
0

На фоне переговоров Украины и США о мире Трамп отправился играть в гольф

Сюжет
Мирный план по Украине
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Mike Stobe / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп на фоне начала переговоров в Майами представителей Киева и Вашингтона отправился играть в гольф, сообщил пресс-пул Белого дома.

«Кортеж приехал к гольф-клубу в 9:39 (17:39 мск)», — уточнили представители пресс-службы.

Республиканец проводит выходные в своем гольф-клубе Trump National Golf Resort. Накануне его младшая дочь, Тиффани Трамп, поделилась в соцсети фотографией, на которой президент США сидит за столом с внуком на коленях и смотрит в свой телефон.

Трамп известен своей любовью к гольфу. В 2019 году Счетная палата США подсчитала, что каждая поездка в частную резиденцию Трампа Мар-а-Лаго во Флориде стоила бюджету страны $3,3 млн. Как сообщил Huffington Post со ссылкой на собственные подсчеты, регулярная игра в гольф президента США только с момента его возвращения в Белый дом в январе по март 2025 года обошлась бюджету страны примерно в $18,2 млн.

Умеров показал первое фото с переговоров Украины и США в Майами
Политика
Фото:umerov_rustem / Telegram

Встреча делегации Украины с американской стороной проходит в Майами в воскресенье, 30 ноября. В переговорах по обсуждению деталей мирного плана принимают участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и зять Трампа Джаред Кушнер. Украинскую делегацию возглавляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров,

По данным Axios, встреча проходит в личном гольф-клубе Уиткоффа Shell Bay в Майами. Как пишет издание, стороны намерены обсудить территориальный вопрос и гарантии безопасности для Украины. Неделей ранее в Женеве стороны не достигли согласия по этим вопросам, отмечает Axios.

Москва согласна положить предложения США в основу будущих договоренностей, но окончательного варианта документа пока нет, заявил ранее президент России Владимир Путин.

