На фоне переговоров Украины и США о мире Трамп отправился играть в гольф
Президент США Дональд Трамп на фоне начала переговоров в Майами представителей Киева и Вашингтона отправился играть в гольф, сообщил пресс-пул Белого дома.
«Кортеж приехал к гольф-клубу в 9:39 (17:39 мск)», — уточнили представители пресс-службы.
Республиканец проводит выходные в своем гольф-клубе Trump National Golf Resort. Накануне его младшая дочь, Тиффани Трамп, поделилась в соцсети фотографией, на которой президент США сидит за столом с внуком на коленях и смотрит в свой телефон.
Трамп известен своей любовью к гольфу. В 2019 году Счетная палата США подсчитала, что каждая поездка в частную резиденцию Трампа Мар-а-Лаго во Флориде стоила бюджету страны $3,3 млн. Как сообщил Huffington Post со ссылкой на собственные подсчеты, регулярная игра в гольф президента США только с момента его возвращения в Белый дом в январе по март 2025 года обошлась бюджету страны примерно в $18,2 млн.
Встреча делегации Украины с американской стороной проходит в Майами в воскресенье, 30 ноября. В переговорах по обсуждению деталей мирного плана принимают участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и зять Трампа Джаред Кушнер. Украинскую делегацию возглавляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров,
По данным Axios, встреча проходит в личном гольф-клубе Уиткоффа Shell Bay в Майами. Как пишет издание, стороны намерены обсудить территориальный вопрос и гарантии безопасности для Украины. Неделей ранее в Женеве стороны не достигли согласия по этим вопросам, отмечает Axios.
Москва согласна положить предложения США в основу будущих договоренностей, но окончательного варианта документа пока нет, заявил ранее президент России Владимир Путин.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили