Журналисты назвали состав украинской делегации для переговоров в Майами
Украинская делегация направляется в США для обсуждения мирного плана, предложенного американским президентом Дональдом Трампом, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.
По его данным, в состав украинской группы входят секретарь Совета национальной безопасности и обороны, экс-глава Минобороны Украины Рустем Умеров и замглавы МИДа Сергей Кислица.
Об этом со ссылкой на украинского чиновника также написал в Х корреспондент Axios и аналитик CNN Барак Равид. По его данным, в переговорах также примут участие начальник Генштаба Украины генерал-лейтенант Андрей Гнатов и представители украинской разведки. Журналист The Economist Оливер Кэррол сообщили в Х, что в состав делегации вошел руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилл Буданов.
«Мне сообщили, что генерал Буданов направляется в США. Возможно, в качестве главы переговорного процесса (будет объявлено позднее)», — написал Кэррол.
Как отмечает Bloomberg, ожидается, что украинская делегация встретится во Флориде со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Уиткофф возглавит делегацию США на переговорах в России на следующей неделе.
Утром 29 ноября у главы офиса президента Украины Андрея Ермака прошли обыски. По данным Financial Times, они связаны с операцией «Мидас» по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
Вскоре президент Владимир Зеленский уволил Ермака. Axios со ссылкой на украинских чиновников отметил, что это случилось за день до поездки в США для переговоров с командой Трампа. Ермак участвовал в консультациях Украины с представителями США и Европы, которые прошли в Женеве в минувшие выходные.
По данным источников, цель визита заключается в достижении взаимопонимания между США и Украиной, перед тем как Уиткофф и Кушнер отправятся на переговоры в Москву. Один из собеседников отметил, что отставка Ермака поставила американо-украинские контакты под вопрос, но не повлияет на позицию Киева по завершению конфликта.
