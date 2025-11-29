 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Журналисты назвали состав украинской делегации для переговоров в Майами

В делегацию Украины для переговоров в США вошли Буданов, Умеров и Кислица
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Украинская делегация, несмотря на отставку Ермака, отправляется в США для переговоров. По данным журналистов Axios, Economist и Bloomberg, в нее войдут Умеров, Буданов и глава украинского Генштаба Гнатов
Рустем Умеров и Сергей Кислица
Рустем Умеров и Сергей Кислица (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

Украинская делегация направляется в США для обсуждения мирного плана, предложенного американским президентом Дональдом Трампом, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

По его данным, в состав украинской группы входят секретарь Совета национальной безопасности и обороны, экс-глава Минобороны Украины Рустем Умеров и замглавы МИДа Сергей Кислица.

Об этом со ссылкой на украинского чиновника также написал в Х корреспондент Axios и аналитик CNN Барак Равид. По его данным, в переговорах также примут участие начальник Генштаба Украины генерал-лейтенант Андрей Гнатов и представители украинской разведки. Журналист The Economist Оливер Кэррол сообщили в Х, что в состав делегации вошел руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилл Буданов.

«Мне сообщили, что генерал Буданов направляется в США. Возможно, в качестве главы переговорного процесса (будет объявлено позднее)», — написал Кэррол.

Как отмечает Bloomberg, ожидается, что украинская делегация встретится во Флориде со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Уиткофф возглавит делегацию США на переговорах в России на следующей неделе.

Путин назвал сроки визита американской делегации в Москву
Политика

Утром 29 ноября у главы офиса президента Украины Андрея Ермака прошли обыски. По данным Financial Times, они связаны с операцией «Мидас» по разоблачению коррупции в сфере энергетики.

Вскоре президент Владимир Зеленский уволил Ермака. Axios со ссылкой на украинских чиновников отметил, что это случилось за день до поездки в США для переговоров с командой Трампа. Ермак участвовал в консультациях Украины с представителями США и Европы, которые прошли в Женеве в минувшие выходные.

По данным источников, цель визита заключается в достижении взаимопонимания между США и Украиной, перед тем как Уиткофф и Кушнер отправятся на переговоры в Москву. Один из собеседников отметил, что отставка Ермака поставила американо-украинские контакты под вопрос, но не повлияет на позицию Киева по завершению конфликта.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
США Украина украинская делегация Стив Уиткофф Кирилл Буданов Сергей Кислица Рустем Умеров
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Рустем Умеров фото
Рустем Умеров
политик, Глава СНБО Украины
19 апреля 1982 года
Кирилл Буданов фото
Кирилл Буданов
военный, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины
4 января 1986 года
Материалы по теме
FT написала о выборе Украины «плохо сейчас или, может, хуже потом»
Политика
Песков заявил, что Россия сейчас ведет переговоры по Украине только с США
Политика
Bloomberg узнал, когда Европу привлекают к переговорам по мирному плану
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 11:33 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 11:33
Новый тренер «Динамо» Гусев сравнил Карпина с Моуринью Спорт, 11:54
Дочь экс-главы ЮАР ушла в отставку после скандала с вербовкой на Украину Политика, 11:54
Перспективные направления развития ИТ-сектора на ближайшие 5 лет РБК х Ростелеком, 11:42
Терминал КТК получил повреждения при атаке дронов Политика, 11:38
Власти Волгограда уточнили последствия атаки БПЛА Политика, 11:37
Китай опасается пузыря на рынке роботов-андроидов. Что с ними не такПодписка на РБК, 11:33
Кучеров повторил достижение Овечкина по результативной серии в НХЛ Спорт, 11:19
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Telegraph узнала причину призыва США к Зеленскому уволить Ермака Политика, 11:18
От избы до дизайнерских квартир: как менялось гостеприимство в России РБК и Legenda, 11:15
Что поменялось в запуске ресторанов за годПодписка на РБК, 11:08
Парфюмерная, туалетная: какая вода дешевеет, а какая — нет. Инфографика Экономика, 11:00
«Зафлексить проект» и «апдейтнуть»: как офисы заговорили на языке зумеровПодписка на РБК, 11:00
Названы возможности и риски участия в pre-IPO для инвесторов Инвестиции, 11:00
Журналисты назвали состав украинской делегации для переговоров в Майами Политика, 10:45