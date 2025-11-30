 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Лавров заявил, что Европа «самоустранила» себя от переговоров по Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Александр Неменов / Reuters)

Россия исходит из того, что Европа «самоустранила» себя от переговоров по Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью Павлу Зарубину.

«Исходим из того (об этом говорили и представители администрации президента Российской Федерации, включая Юрия Ушакова), по-моему, это всем очевидно, что Европа себя уже самоустранила от переговоров», — сказал Лавров.

По его словам, Европа сорвала все предыдущие договоренности по урегулированию конфликта, включая:

  • договоренность об урегулировании от февраля 2014 года;
  • минские соглашения;
  • стамбульские договоренности 2022 года.

Минские соглашения заключила Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе. В 2022 году экс-канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что «минские соглашения 2014 года были попыткой дать время Украине», которая на тот момент не имела возможности вступить в НАТО. За это время Украина стала сильнее, сказала Меркель. В конце декабря тогдашний президент Франции Франсуа Олланд согласился с оценкой Меркель.

В ноябре 2023 года лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, который возглавлял украинскую делегацию на переговорах c Россией в Стамбуле, заявил, что на отказ от российских условий повлиял в том числе тогдашний британский премьер-министр Борис Джонсон. Сам Джонсон в ответ на обвинения заявил: «Это полная чушь. Украинцы никогда не собирались соглашаться на условия Путина — ничего подобного».

Песков назвал для Украины каждый день «упущенным»
Политика
Дмитрий Песков

В Кремле не раз заявляли, что Европа не имеет права участвовать в переговорном процессе по Украине. Так, в мае пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Европа не может претендовать на сбалансированный подход к переговорам России и Украины, поскольку «целиком и полностью занимает сторону» Киева.

Вместе с тем 25 ноября Песков отметил, что обсуждение архитектуры глобальной системы безопасности невозможно без участия стран Европы и на каком-то этапе это все равно потребуется.

В ноябре США предложили план по урегулированию конфликта между Россией и Украиной, изначально он состоял из 28 пунктов. Президент Владимир Путин заявил, что план может стать основой договоренностей. После переговоров США и Украины в Женеве план был сокращен до 22 пунктов, как сообщал американский президент Дональд Трамп. Путин сказал, что никаких проектов мирного договора по Украине не было, был набор вопросов для обсуждения, а на следующей неделе в Москве ожидают американскую делегацию.

