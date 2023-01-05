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В ООН не стали объяснять слова Олланда и Меркель о минских соглашениях

В ООН уклонились от ответа на вопрос о признании Меркель и Олланда о минских соглашениях
Ангела Меркель и&nbsp;Франсуа Олланд
Ангела Меркель и Франсуа Олланд (Фото: Soeren Stache / dpa / Global Look Press)

В Организации объединенных наций не стали комментировать заявления бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда о минских соглашениях, назвавших их «отсрочкой» военного конфликта. Представитель ООН Стефан Дюжаррик на брифинге уклонился от ответа на вопрос о том, насколько генсек организации Антониу Гутерриш согласен с мнением Меркель и Олланда.

«Это довольно правомочный вопрос, но я оставлю исторический анализ репортерам, бывшим официальным лицам и историкам. Мы очень сосредоточены на сегодняшней ситуации», — сказал Дюжаррик.

В начале декабря Ангела Меркель сказала газете Die Zeit, что «минские соглашения 2014 года были попыткой дать время Украине», которая на тот момент не имела возможности вступить в НАТО. По ее словам, в то время «Путин мог легко захватить» Украину, а страны Североатлантического альянса не стали бы оказывать Киеву такую поддержку, как сейчас. Это время Украина, по мнению Меркель, использовала, чтобы стать сильнее.

В конце декабря Олланд согласился с оценкой Меркель. «Минские соглашения на время остановили наступление россиян», — заявил он. С тех пор Украина «укрепила свою военную позицию», а войска стали лучше обученными и оснащенными по сравнению с 2014 годом. «Заслуга минских договоренностей в том, что украинская армия получила такую возможность», — отметил Олланд.

Российские власти раскритиковали позицию бывшего канцлера и экс-президента. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что у России есть основания не доверять словам и подписям европейских политиков в связи с признаниями относительно минских соглашений. «Налицо даже, наверное, не дефицит доверия, налицо отсутствие взаимного доверия», — добавил Песков.

Первые минские соглашения были заключены в 2014 году, а вторые — в 2015-м Трехсторонней контактной группой по урегулированию ситуации в Донбассе, состоявшей из представителей Украины, России и ОБСЕ. В согласовании «Минска-2» участвовали Франция и Германия.

Договоренности закрепили основные меры по урегулированию ситуации, обязательство сторон прекратить огонь, отказаться от размещения в буферной зоне тяжелых вооружений, а также обменять пленных по принципу «всех на всех». Многие из этих условий впоследствии не выполнялись, стороны обвиняли в нарушениях друг друга.

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Теги
ООН Ангела Меркель Франсуа Олланд Минские соглашения
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