В ООН уклонились от ответа на вопрос о признании Меркель и Олланда о минских соглашениях

В ООН не стали объяснять слова Олланда и Меркель о минских соглашениях

Ангела Меркель и Франсуа Олланд (Фото: Soeren Stache / dpa / Global Look Press)

В Организации объединенных наций не стали комментировать заявления бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда о минских соглашениях, назвавших их «отсрочкой» военного конфликта. Представитель ООН Стефан Дюжаррик на брифинге уклонился от ответа на вопрос о том, насколько генсек организации Антониу Гутерриш согласен с мнением Меркель и Олланда.

«Это довольно правомочный вопрос, но я оставлю исторический анализ репортерам, бывшим официальным лицам и историкам. Мы очень сосредоточены на сегодняшней ситуации», — сказал Дюжаррик.

В начале декабря Ангела Меркель сказала газете Die Zeit, что «минские соглашения 2014 года были попыткой дать время Украине», которая на тот момент не имела возможности вступить в НАТО. По ее словам, в то время «Путин мог легко захватить» Украину, а страны Североатлантического альянса не стали бы оказывать Киеву такую поддержку, как сейчас. Это время Украина, по мнению Меркель, использовала, чтобы стать сильнее.

В конце декабря Олланд согласился с оценкой Меркель. «Минские соглашения на время остановили наступление россиян», — заявил он. С тех пор Украина «укрепила свою военную позицию», а войска стали лучше обученными и оснащенными по сравнению с 2014 годом. «Заслуга минских договоренностей в том, что украинская армия получила такую возможность», — отметил Олланд.

Российские власти раскритиковали позицию бывшего канцлера и экс-президента. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что у России есть основания не доверять словам и подписям европейских политиков в связи с признаниями относительно минских соглашений. «Налицо даже, наверное, не дефицит доверия, налицо отсутствие взаимного доверия», — добавил Песков.