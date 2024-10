Джонсон оценил свой вклад в срыв мирных переговоров России и Украины

Как утверждает в своих мемуарах бывший премьер Британии, он весной 2022 года ездил в Киев не для того, чтобы сорвать мирную сделку, но чтобы заверить Украину в полной поддержке со стороны Лондона

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании с 2019 по 2022 год, в своих мемуарах Unleashed (в пер. с англ. — «высвобожденный», «сорвавшийся с поводка») рассказал о своей первой поездке в Киев после начала полномасштабных боевых действий на Украине и ответил на обвинения в том, что он сорвал мирные переговоры в начале конфликта.

По словам Джонсона, он был удивлен тем, что его сочли виновным в этом. О соответствующих обвинениях он узнал, уже будучи в отставке, причем в Греции, в ресторане. За соседним столиком он увидел семью из Германии, одна из женщин зловеще на него смотрела. Когда семья покидала ресторан, она подошла к нему и передала записку, в которой был вопрос: «Господин Джонсон, как вы можете спокойно жить, когда погибают сотни тысяч людей после того, как вы съездили в Киев и остановили мирное соглашение в апреле 2022 года?». После этого Джонсон выяснил, что такая оценка широко распространена в Германии и в других странах.

«Это полная чушь. Украинцы никогда не собирались соглашаться на условия Путина — ничего подобного», — пишет в мемуарах экс-премьер. «Не думаю, что украинский лидер, Зеленский или кто-либо еще, мог бы договориться о мирной сделке и после этого пробыть в [президентском] офисе больше пяти минут», — продолжает он.

Борис Джонсон стал первым лидером G7, посетившим Украину после начала полномасштабного конфликта, — в Киев он прибыл на поезде 9 апреля 2022 года. По его словам, Германия и Франция рассчитывали на сделку, которая, возможно, включала бы формулу «мир в обмена на территории»; британский же премьер «с большим подозрением» относился к переговорам, которые шли сначала в Белоруссии, а потом в Турции. «Российские предложения, по сути, предполагали унижение Украины, превращение независимой страны вновь в вассала России, — написал в мемуарах Джонсон, назвав эти планы «явной катастрофой для Зеленского и Украины». — Но я могу себе представить, что потрясенные украинцы, возможно, задумаются о долгосрочной перспективе противостояния Путину и почувствуют себя настолько измотанными и одинокими, что просто сочтут себя обязанными капитулировать; и я могу себе представить, что если бы украинцы решили сдаться — или заключить ужасное и неравное соглашение с Россией, — то Запад был бы настолько слаб и разобщен, что русским это сошло бы с рук, как им это сошло с рук в 2014 году».

Джонсон утверждает, что он лишь хотел поговорить с Зеленским и заверить его в своей поддержке. «Это не моя работа — говорить ему, как вести переговоры, или мешать ему прийти к соглашению, если он считал, что сделка действительно в интересах его страны. Хотя я страстно поддерживал Украину, я не мог быть большим украинцем, чем украинцы», — написал Джонсон. Он хотел сказать Зеленскому, что «ЕСЛИ он продолжит бороться» и если этого захотят украинцы, в чем Джонсон «был на 99% уверен», то он сможет «рассчитывать на полную поддержку Соединенного Королевства».

«Моя функция не состояла в том, чтобы предотвратить сделку или потопить прекрасный «мирный план» Путина. Моя работа заключалась в том, чтобы просто заверить Зеленского в западной поддержке и прежде всего в поддержке Великобритании. Учитывая ужасы, которые пережили украинцы в том, что является не просто борьбой за независимость своей страны, а всеобщей борьбой за западные ценности, это было самое меньшее, что я мог сделать», — резюмировал экс-премьер.

Контакты между Россией и Украиной по урегулированию начались через четыре дня после начала полномасштабного конфликта. Первые три очных раунда прошли в Белоруссии: 28 февраля в Гомельской области, 3 и 7 марта в Беловежской пуще; затем они проходили по видеосвязи. Стороны вновь встретились 29 марта в Стамбуле, переговоры прошли при посредничестве президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Тогда Россия заявила, что она решила «кардинально сократить» военную активность на киевском и черниговском направлениях; по словам Москвы, Киев передал ей конкретные предложения по будущему договору — «о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, а также о предоставлении Украине гарантий безопасности». К началу лета переговоры прекратились — в их срыве стороны обвинили друг друга.

В ноябре 2023 года лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, который возглавлял украинскую делегацию на переговорах, заявил, что главным требованием Москвы был нейтралитет Киева и что на отказ от российских условий повлиял в том числе британский премьер. «Когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать. И «давайте будем просто воевать», — рассказал Арахамия. В июне 2024-го он вновь поднял эту тему, сообщив, что в разгар переговоров страны Запада посоветовали Киеву не заниматься «эфемерными гарантиями безопасности».

Прекращение переговоров комментировал и президент России Владимир Путин. «Тот факт, что они подчинились требованию либо уговорам мистера Джонсона, кажется очень печальным. Потому что, как сказал господин Арахамия, мы могли бы остановить эти боевые действия еще полтора года назад, но британцы нас уговорили, и мы отказались», — сказал российский лидер в феврале 2024 года. «Ну и где сейчас мистер Джонсон? А война продолжается», — добавил он. Эрдоган, в свою очередь, обвинил в саботаже диалога «определенные лобби», которые не желали мирного урегулирования конфликта.

Борис Джонсон родился в 1964 году в Нью-Йорке, США. Окончил Оксфордский университет. До политической карьеры был журналистом, писал для The Times, The Daily Telegraph, был главным редактором политического еженедельника The Spectator. В 2001 году был избран в палату общин (нижняя палата парламента), в 2008-м — на пост мэра Лондона, занимал эту должность вплоть до 2016 года. С 2016 по 2018 год был министром иностранных дел Великобритании, на этом посту вел в том числе и переговоры о выходе Британии из Евросоюза. Известен своими жесткими высказываниями в адрес России. В 2019 году стал лидером Консервативной партии, затем премьер-министром. Летом 2022 года объявил об отставке. Официальных должностей с тех пор не занимал.