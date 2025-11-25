 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Кремле сочли невозможным обсуждать архитектуру безопасности без Европы

Сюжет
Военная операция на Украине
Американский мирный план является единственным документом, который может стать основой для переговоров, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, на каком-то этапе понадобится контакты и с Европой
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Обсуждение архитектуры глобальной системы безопасности невозможно без участия стран Европы и на каком-то этапе это потребуется, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков назвал проект мирного плана США единственным документом, который может стать основой для переговоров по урегулированию на Украине и европейской безопасности. Ранее о такой возможности также говорил президент Владимир Путин.

«На каком-то этапе, конечно, их участие [Европы] потребуется», — сказал Песков.

Politico узнало об отказе Рубио встречаться с «плохим полицейским» ЕС
Политика
Марко Рубио

Изначальный план США, который обсуждается с середине ноября, включал 28 пунктов. Среди них отход ВСУ из ДНР и ЛНР, отказ Киева от членства в НАТО, неразмещение сил альянса на украинской территории, сокращение численности вооруженных сил Украины, поэтапное снятие санкций с Москвы и др.

23 ноября документ обсуждался представителями США и Украины в Женеве. По итогам встречи были разработаны «обновленные и усовершенствованные рамки мирного урегулирования», заявляли в Белом доме. По данным Financial Times и Washington Post, план в итоге сократился до 19 пунктов, какие именно были исключены не уточнялось.

«Евротройка» (Великобритания, Германия и Франция) подготовила собственную версию плана, он разработан на базе американского, но некоторые пункты отличаются. Так, в 7-м говорится, что «вступление Украины в НАТО зависит от консенсуса членов НАТО, которого нет». Также в европейской версии плана предлагается сократить численность ВСУ до 800 тыс., а не до 600 тыс, как это предложили США.

В ЕС заявляли, что вопросы безопасности Европы и Украины нельзя обсуждать без ее участия. Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль позже сообщил, что вопросы, касающиеся НАТО и Европы, были исключены из проекта мирного плана.

25 ноября источники CBS News и Financial Times сообщили, что министр армии США Дэн Дрисколл находится в Абу-Даби для встречи с представителями России. Цель встречи — «обсудить мирный процесс и быстро продвинуть мирные переговоры вперед». «Нам по-прежнему нечего сообщить», — сказал Песков, комментируя информацию о встрече в Абу-Даби (цитата по «Интерфаксу»).

