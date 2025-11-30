 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Песков назвал для Украины каждый день «упущенным»

Сюжет
Военная операция на Украине
Песков предупредил, что Киев теряет «каждый день», откладывая мирное урегулирование. Ранее Дрисколл предупредил Украину о «неминуемом поражении»
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Киев зря тратит время, когда откладывает мирное урегулирование, заявил в интервью с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, это приведет только к ослаблению позиций украинской стороны.

«Однозначным является одно: каждый день для [президента Украины Владимира] Зеленского и для киевского режима — это упущенный день. Каждый следующий день их позиции ухудшаются и внутри страны, и на фронтах», — сказал он.

До этого министр армии США Дэн Дрисколл заявил, что украинские войска столкнулись с тяжелой ситуацией на поле боя и предупредил Украину о «неминуемом поражении». Министр призвал Киев договориться о мирном урегулировании сейчас и предупредил, что ситуация будет только ухудшаться.

США представили свой мирный план из 28 пунктов в ноябре. После консультаций с ЕС и Украиной в Женеве Вашингтон сократил документ. Госсекретарь США Марко Рубио, специальный посланник президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер встретятся с украинской делегацией 30 ноября во Флориде.

Читайте РБК в Telegram.

