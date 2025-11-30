WSJ узнала условие Трампа для применения силы к Венесуэле

WSJ: Трамп угрожал Мадуро применением силы, если он не покинет пост

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с венесуэльским лидером Николасом Мадуро заявил о готовности применить силу в случае, если он добровольно не покинет свой пост. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

О разговоре президентов США и Венесуэлы 28 ноября написала The New York Times со ссылкой на источники. По информации газеты, он состоялся за несколько дней до вступления в силу решения Госдепартамента о признании «иностранной террористической организацией» Cartel de los Soles («Картель солнц»), который США связывают с Мадуро.

Как пишет WSJ, во время разговора Трамп и Мадуро обсудили требование об амнистии для президента Венесуэлы, его помощников и членов их семей, которые сталкиваются с санкциями США и уголовными обвинениями.

По данным NYT, в ходе беседы поднимался вопрос о встрече политиков, однако они смогли договориться

29 ноября Трамп назвал закрытым воздушное пространство над Венесуэлой и близ нее. В МИД Венесуэлы решительно отвергли это заявление. В ведомстве назвали его «враждебным актом», нарушающим принципы международного права и устав ООН.

США в последние месяцы стягивали в Карибское море значительные силы. К середине ноября численность американских военных в регионе достигла 15 тыс. человек.

Как писала NYT ранее, Мадуро предлагал США свою отставку в течение двух-трех лет, но американская сторона отказалась, требуя немедленного ухода.