Политика⁠,
0

NYT узнала о телефонном разговоре Трампа и Мадуро

Трамп поговорил по телефону с Мадуро на прошлой неделе.﻿ Лидеры обсудили возможность встречи в США, но соглашения не достигли, узнала﻿ NYT

Президенты США и Венесуэлы Дональд Трамп и Николас Мадуро провели телефонный разговор на прошлой неделе. Лидеры обсудили в том числе возможность двусторонней встречи в Соединенных Штатах, пишет New York Times (NYT) со ссылкой на источники

Разговор произошел в конце недели при участии госсекретаря США Марко Рубио, говорится в материале. По итогам беседы не было достигнуто соглашения о проведении встречи лидеров, сказал один из источников.

Телефонный разговор состоялся за несколько дней до вступления в силу решения Госдепартамента о признании «иностранной террористической организацией» картеля Cartel de los Soles («Картеля солнц»), который связывают с Мадуро, отмечает NYT. В Каракасе в ответ обвинили США в «смехотворной лжи» и заявили, что такого картеля не существует.

Ранее Axios узнал о планах Трампа поговорить с Мадуро на фоне обострения. Такое решение может быть признаком того, что ракетные удары США или военные действия на суше не являются неизбежными, отмечали источники портала.

Мадуро призвал ВВС Венесуэлы «быть готовыми» защищать страну
Политика
Фото:Николас Мадуро (Jesus Vargas / Getty Images)

«Картель солнц» (исп. Cartel de los Soles) — это неофициальное название, которое многие годы используют правоохранительные органы США, журналисты и исследовательские центры для обозначения предполагаемой сети высокопоставленных чиновников и военных Венесуэлы, вовлеченных в наркотрафик. Название происходит от звезд в форме солнца на погонах генералов. В 2005 году правительство экс-президента Венесуэлы Уго Чавеса прекратило сотрудничество с Управлением по борьбе с наркотиками США; с тех пор Вашингтон регулярно вводит санкции против военных и гражданских чиновников и должностных лиц по обвинению в причастности к наркоторговле.

Весной 2020 года Минюст США признал Мадуро и ряд высших должностных лиц в республике причастными к «наркотерроризму» в связи с сотрудничеством с «Картелем солнц» и объявил награду за информацию, которая может способствовать аресту венесуэльского лидера, в размере $15 млн. В июле 2025-го размер награды был увеличен до $50 млн.

США, несмотря на контакты с лидером Венесуэлы, продолжают наращивать военное присутствие в Карибском бассейне. Трамп разрешил американским военным применять силу против латиноамериканских наркокартелей в начале августа 2025 года. Прежде всего речь идет о венесуэльских. К концу лета у берегов боливарианской республики появилась флотилия ВМС США, в которую вошли группировки десантных кораблей и трех эсминцев.

Республиканец также говорил о готовности атаковать венесуэльскую территорию, чтобы остановить поток наркотиков. Мадуро, в свою очередь, призвал ВВС Венесуэлы «быть готовыми» защищать страну, по его словам, 82% венесуэльцев готовы «с оружием в руках» защищать страну.

В ноябре Reuters со ссылкой на американских чиновников писал, что Вашингтон рассматривает варианты свержения венесуэльского лидера. До этого захват Мадуро фигурировал среди трех возможных сценариев атаки Венесуэлы от FT. 

МИД России осудил «применение [США] избыточной военной силы». По мнению ведомства, Пентагон бьет по судам в нарушение Конституции США и норм международного права.

