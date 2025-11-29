 Перейти к основному контенту
0

Венесуэла назвала запрет США на полеты аморальным актом агрессии

Венесуэла решительно опровергает публичное заявление президента США Дональда Трампа, в котором он «пытается экстерриториально применить незаконную юрисдикцию Соединенных Штатов в Венесуэле». Об этом заявил МИД страны.

Трамп ранее заявил, что воздушное пространство над Венесуэлой и близ нее закрыто.

«Подобное заявление представляет собой враждебный, односторонний и произвольный акт, несовместимый с основополагающими принципами международного права и являющийся частью постоянной политики агрессии против нашей страны, утверждающей колониальные притязания на наш регион Латинской Америки и Карибского бассейна, и отрицающей международное право», — сказано в сообщении МИДа.

Венесуэла заявляет миру, что подобные утверждения представляют собой «явную угрозу применения силы, что однозначно и недвусмысленно запрещено пунктом 4 статьи 2 Устава Организации Объединенных Наций», добавил МИД.

«Мы обращаемся к международному сообществу, суверенным правительствам мира, ООН и соответствующим многосторонним организациям с призывом решительно осудить этот аморальный акт агрессии, представляющий собой угрозу суверенитету и безопасности нашей родины, Карибского бассейна и северной части Южной Америки», — заявили в ведомстве.

Материал дополняется

Татьяна Зыкина
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 22:24 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 22:24
Венесуэла назвала запрет США на полеты аморальным актом агрессии Политика, 22:32
Национальные бизнес-обычаи и нюансы бизнес-этики Турции РБК и РЭЦ, 22:23
На 92-м году жизни умерла журналист Лидия Чешкова Общество, 22:07
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 22:05
Reuters сообщил, когда Рубио, Уиткофф и Кушнер встретятся с украинцами Политика, 21:59
Бастрыкин потребовал доклад по делу об обмане дольщиков в Ленобласти Недвижимость, 21:49
Это на новый год: куда ездят отдыхать россияне РБК и Ozon Travel, 21:46
Три истории из 2027 года: чем удивит многозадачный курорт на берегу реки РБК и Dream Riva, 21:40
Митрополит УПЦ попал в больницу из-за «необычного недомогания» Политика, 21:35
«Спартак» проиграл «Балтике», которая с 30-й минуты играла в меньшинстве Спорт, 21:32
Зеленский сообщил, когда делегация Украины прибудет в США на переговоры Политика, 21:24
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23
Устойчивое строительство: как уменьшить нагрузку на энергосистему и ЖКХ Отрасли, 21:19
Журналист Axios назвал кандидатов на замену Ермаку Политика, 21:11