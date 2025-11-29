Венесуэла назвала запрет США на полеты аморальным актом агрессии

Венесуэла решительно опровергает публичное заявление президента США Дональда Трампа, в котором он «пытается экстерриториально применить незаконную юрисдикцию Соединенных Штатов в Венесуэле». Об этом заявил МИД страны.

Трамп ранее заявил, что воздушное пространство над Венесуэлой и близ нее закрыто.

«Подобное заявление представляет собой враждебный, односторонний и произвольный акт, несовместимый с основополагающими принципами международного права и являющийся частью постоянной политики агрессии против нашей страны, утверждающей колониальные притязания на наш регион Латинской Америки и Карибского бассейна, и отрицающей международное право», — сказано в сообщении МИДа.

Венесуэла заявляет миру, что подобные утверждения представляют собой «явную угрозу применения силы, что однозначно и недвусмысленно запрещено пунктом 4 статьи 2 Устава Организации Объединенных Наций», добавил МИД.

«Мы обращаемся к международному сообществу, суверенным правительствам мира, ООН и соответствующим многосторонним организациям с призывом решительно осудить этот аморальный акт агрессии, представляющий собой угрозу суверенитету и безопасности нашей родины, Карибского бассейна и северной части Южной Америки», — заявили в ведомстве.

Материал дополняется