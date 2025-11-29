 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Ермак заявил, что Зеленский останется его другом

Ермак назвал Зеленского другом до и после увольнения из его офиса
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Дело Тимура Миндича
Владимир Зеленский и Андрей Ермак
Владимир Зеленский и Андрей Ермак (Фото: Укринформ / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Экс-глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, уволенный с поста 28 ноября, заявил, что «не держит зла» на президента, которого он назвал своим «другом». Об этом Ермак рассказал Financial Times.

«Он был моим другом до этой работы и останется им после», — сказал он.

FT отметила, что никто не был ближе к Зеленскому с начала конфликта на Украине, чем Ермак. Газета пишет, что Ермак и Зеленский «буквально жили и работали вместе» в резиденции прездента в Киеве, например, вместе тренировались в спортзале по утрам.

28 ноября Ермак написал заявление об отставке. После Зеленский подписал заявление о его увольнении. Ранее в тот день у Ермака прошли обыски, связанные с расследованием дела Тимура Миндича, обвиненного в реализации коррупционной схемы в энергосекторе.

Что отставка Ермака значит для Зеленского и переговоров по мирному плану
Политика
Андрей Ермак (справа)

Ранее украинский депутат Ярослав Железняк заявил, что на записях из квартиры Миндича экс-глава офиса президента фигурировал под прозвищем Али-Баба (образовано от инициалов Ермака — Андрей Борисович).

The Telegraph писала, что к отстранению Ермака от власти Зеленского также могли подталкивать США после неудачной февральской встречи американской стороной в Белом доме, которая закончилась перепалкой.

После увольнения Ермак заявил The New York Times, что отправится на фронт. «Я иду на фронт и готов к любым репрессиям. Я честный и порядочный человек», — сказал Ермак и добавил, что «служил Украине» и не хочет «создавать проблемы» для Зеленского.

Андрей Ермак Владимир Зеленский увольнение Украина
Андрей Ермак фото
Андрей Ермак
бывший глава офиса президента Украины
21 ноября 1971 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
