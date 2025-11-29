Ермак заявил, что Зеленский останется его другом
Экс-глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, уволенный с поста 28 ноября, заявил, что «не держит зла» на президента, которого он назвал своим «другом». Об этом Ермак рассказал Financial Times.
«Он был моим другом до этой работы и останется им после», — сказал он.
FT отметила, что никто не был ближе к Зеленскому с начала конфликта на Украине, чем Ермак. Газета пишет, что Ермак и Зеленский «буквально жили и работали вместе» в резиденции прездента в Киеве, например, вместе тренировались в спортзале по утрам.
28 ноября Ермак написал заявление об отставке. После Зеленский подписал заявление о его увольнении. Ранее в тот день у Ермака прошли обыски, связанные с расследованием дела Тимура Миндича, обвиненного в реализации коррупционной схемы в энергосекторе.
Ранее украинский депутат Ярослав Железняк заявил, что на записях из квартиры Миндича экс-глава офиса президента фигурировал под прозвищем Али-Баба (образовано от инициалов Ермака — Андрей Борисович).
The Telegraph писала, что к отстранению Ермака от власти Зеленского также могли подталкивать США после неудачной февральской встречи американской стороной в Белом доме, которая закончилась перепалкой.
После увольнения Ермак заявил The New York Times, что отправится на фронт. «Я иду на фронт и готов к любым репрессиям. Я честный и порядочный человек», — сказал Ермак и добавил, что «служил Украине» и не хочет «создавать проблемы» для Зеленского.
