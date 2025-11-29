 Перейти к основному контенту
Дело Тимура Миндича⁠,
0

Telegraph узнала причину призыва США к Зеленскому уволить Ермака

Telegraph: США призывали Зеленского уволить Ермака из-за незнания английского
Сюжет
Дело Тимура Миндича
США призывали Зеленского уволить Ермака после окончившейся перепалкой с Трампом встречи в Белом доме, отчасти из-за незнания английского языка, пишет Telegraph. О «холодном приеме» Ермака командой Трампа сообщала «УП» в январе
Владимир Зеленский и Андрей Ермак
Владимир Зеленский и Андрей Ермак (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Представители администрации президента США Дональда Трамп советовали украинскому лидеру Владимиру Зеленскому уволить Андрея Ермака с поста главы офиса президента Украины после провальной для Киева встречи в Белом доме, окончившейся перепалкой, сообщает The Telegraph. Одной из причин таких рекомендаций было то, что Ермаку требовался переводчик с английского языка, пишет издание.

Газета отмечает, что, по данным Financial Times, именно Ермак уговорил Зеленского добиться этой встречи, а его предложения по ведению диалога привели к перепалке. Как рассказывает один из источников Telegraph, Ермак стал «раздражителем обеих партий»: и республиканцы, и демократы в США «устали от резкого, назидательного стиля» чиновника.

По информации издания, также к отставке Ермака могли призывать и европейские союзники Киева.

Ермак после отставки заявил, что отправляется на фронт
Политика
Андрей Ермак

«Украинская правда» в конце января, после инаугурации Трампа, сообщала, что в администрации нового президента США не захотели общаться с Ермаком. По данным газеты, при предшественнике Трампа Джо Байдене тот был «ключевой фигурой в контактах с Белым домом», однако во время визита в США в конце 2024-го Ермак получил «холодный прием» от команды победившего на выборах республиканца.

Сотрудники команды Зеленского рассказали «УП», что, как им показалось, у «трампистов есть определенный сознательный бан на контакты с Ермаком». Тем не менее, в ходе переговоров по мирному плану в Женеве Ермак возглавил украинскую делегацию. 

Однако 28 ноября после обысков у него, связанных с коррупционным скандалом, и требований отставки Ермака со стороны ряда украинских политиков, Зеленский уволил его с поста главы своего офиса. В интервью New York Post уволенный чиновник заявил, что отправится на фронт. 

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Андрей Ермак Владимир Зеленский США отставка Украина
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Андрей Ермак фото
Андрей Ермак
бывший глава офиса президента Украины
21 ноября 1971 года
