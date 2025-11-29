Telegraph узнала причину призыва США к Зеленскому уволить Ермака

США призывали Зеленского уволить Ермака после окончившейся перепалкой с Трампом встречи в Белом доме, отчасти из-за незнания английского языка, пишет Telegraph. О «холодном приеме» Ермака командой Трампа сообщала «УП» в январе

Владимир Зеленский и Андрей Ермак (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Представители администрации президента США Дональда Трамп советовали украинскому лидеру Владимиру Зеленскому уволить Андрея Ермака с поста главы офиса президента Украины после провальной для Киева встречи в Белом доме, окончившейся перепалкой, сообщает The Telegraph. Одной из причин таких рекомендаций было то, что Ермаку требовался переводчик с английского языка, пишет издание.

Газета отмечает, что, по данным Financial Times, именно Ермак уговорил Зеленского добиться этой встречи, а его предложения по ведению диалога привели к перепалке. Как рассказывает один из источников Telegraph, Ермак стал «раздражителем обеих партий»: и республиканцы, и демократы в США «устали от резкого, назидательного стиля» чиновника.

По информации издания, также к отставке Ермака могли призывать и европейские союзники Киева.

«Украинская правда» в конце января, после инаугурации Трампа, сообщала, что в администрации нового президента США не захотели общаться с Ермаком. По данным газеты, при предшественнике Трампа Джо Байдене тот был «ключевой фигурой в контактах с Белым домом», однако во время визита в США в конце 2024-го Ермак получил «холодный прием» от команды победившего на выборах республиканца.

Сотрудники команды Зеленского рассказали «УП», что, как им показалось, у «трампистов есть определенный сознательный бан на контакты с Ермаком». Тем не менее, в ходе переговоров по мирному плану в Женеве Ермак возглавил украинскую делегацию.

Однако 28 ноября после обысков у него, связанных с коррупционным скандалом, и требований отставки Ермака со стороны ряда украинских политиков, Зеленский уволил его с поста главы своего офиса. В интервью New York Post уволенный чиновник заявил, что отправится на фронт.