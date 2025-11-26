 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Politico узнало о роли Рубио в смягчении давления Вашингтона на Киев

Сюжет
Военная операция на Украине

Участие госсекретаря США Марко Рубио в переговорах повлияло на изменение подхода Вашингтона относительно урегулирования конфликта и смягчение давления на Киев, сообщает Politico со ссылкой на источники.

По словам собеседников, благодаря Рубио США начали проявлять меньшую категоричность как относительно положений мирного соглашения, так и относительно крайнего срока, к которому Украина должна его принять. Как заявили источники, влияние Рубио было заметно по изменению темпа переговоров и гибкости Вашингтона.

«К концу выходных Рубио взял бразды правления в свои руки, поскольку переговоры стали более гибкими», — заявил изданию европейский чиновник.

Bloomberg сообщил о звонке Уиткоффа Ушакову для обсуждения мирного плана
Политика

По данным Politico, поначалу администрация США была не готова рассматривать альтернативу разработанному плану из 28 пунктов, однако в ходе переговоров, состоявшихся 23 ноября в Женеве, украинская, европейская и американская делегации изменили некоторые положения. На пресс-конференции по окончании беседы Рубио назвал новый беседу «самой продуктивной».

Изначальный мирный план США подразумевал, среди прочего, отказ Украины от вступления в НАТО, вывод украинских войск из остающихся под их контролем территорий Донбасса, признание де-факто российскими Крыма, Донецка и Луганска. Херсон и Запорожье получают «замороженный статус» вдоль линии соприкосновения.

После встречи в Женеве, по информации Financial Times, Киев согласился ограничить численность ВСУ 800 тыс. служащими (по сравнению с 600 тыс. в первоначальном плане). Politico утверждало, что план лишился девяти пунктов, изменения претерпели условия о передаче Донбасса под контроль России, а также «другие деликатные вопросы, касающиеся территории Украины».

Позднее советник главы офиса украинского президента Александр Бевз опроверг сведения, что пункт сократили до 19 пунктов.

Кремль получил первоначальный вариант соглашения. Президент Владимир Путин допустил, что этот план может стать основой для мирного урегулирования. МИД России сообщил об ожидании от американской стороны промежуточного варианта сделки.

Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Марко Рубио США Украина Женева мирный план
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
