 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Bloomberg сообщил о звонке Уиткоффа Ушакову для обсуждения мирного плана

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Посланник Трампа поговорил по телефону с помощником президента России Ушаковым, чтобы предложить совместно поработать над мирным планом по Украине. Разговор состоялся 14 октября и продлился чуть более пяти минут, пишет агентство

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в октябре провел телефонный разговор с помощником президента России Юрием Ушаковым, чтобы предложить совместно поработать над мирным планом по Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на запись и расшифровку разговора. Агентство не указало их источник.

Разговор состоялся 14 октября и продлился чуть больше пяти минут. В ходе беседы Уиткофф дал Ушакову советы о том, как российскому президенту Владимиру Путину следует обсудить этот вопрос с Дональдом Трампом. В частности, они включали в себя организацию телефонного разговора президентов России и США до визита украинского лидера Владимира Зеленского в Белый дом. Зеленский встречался с американским коллегой в Вашингтоне 17 октября. За день до этого Трамп и Путин поговорили по телефону.

«Мы разработали мирный план Трампа [по сектору Газа] из 20 пунктов, и я думаю, что, возможно, мы сделаем то же самое с вами», — сказал Уиткофф Ушакову, согласно записи разговора, изученной и расшифрованной Bloomberg. Посланник американского лидера работал над планом прекращения конфликта между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.

Киев раскрыл, какие пункты о России были удалены из мирного плана США
Политика
Александр Бевз

На прошлой неделе стало известно о мирном плане из 28 пунктов, разработанном администрацией Трампа. По данным The Wall Street Journal, работу над ним с американской стороны вели Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и зять президента США Джаред Кушнер.

Издание Axios сообщало, что Уиткофф обсуждал американские предложения со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, когда тот посещал США в конце октября.

Сам Дмитриев объяснял Axios, что основная идея состоит в том, чтобы взять за основу принципы, согласованные Трампом и Путиным в августе на саммите на Аляске, и разработать к их следующей встрече письменный документ, который должен не только урегулировать конфликт на Украине, но и восстановить отношения России и США и «учесть озабоченности России в сфере безопасности».

После переговоров США и Украины в Женеве в минувшие выходные мирный план был существенно изменен. По данным Politico, из него убрали территориальные вопросы, включая вопрос о передаче Донбасса России. Президент Украины заявил, что готов встретиться с американским коллегой, чтобы лично обсудить «деликатные вопросы», но на переговорах должны присутствовать европейские партнеры.

Трамп 25 ноября сообщил, что направит своего спецпосланника Уиткоффа в Москву для переговоров с Путиным. Министр армии Дэн Дрисколл в то же время будет встречаться с украинской стороной, написал глава Белого дома в Truth Social.

Президент России на прошлой неделе говорил, что план из 28 пунктов еще не обсуждался «предметно» с Москвой, но она получила его копию. Путин счел, что причина в том, что США «не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны». Он не исключил, что предложения «могут быть положены в основу окончательного мирного урегулирования».

МИД России заявил об ожидании от американской стороны промежуточного варианта сделки, который США составили после диалога с Украиной и Европой.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Стив Уиткофф Юрий Ушаков мирный план телефонный разговор
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Юрий Ушаков фото
Юрий Ушаков
помощник президента России, дипломат
13 марта 1947 года
Материалы по теме
Стармер не подтвердил согласие Украины на мирный план
Политика
«РБК-Украина» узнало, что новый план США не сокращает численность ВСУ
Политика
Bild узнал, как план по Украине спровоцировал борьбу между Вэнсом и Рубио
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 ноября
EUR ЦБ: 90,97 (-0,4) Инвестиции, 00:19 Курс доллара на 26 ноября
USD ЦБ: 78,96 (+0,04) Инвестиции, 00:19
В Запорожской области около 40 тыс. человек остались без света Политика, 00:15
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Только 8% россиян могут накопить на первый взнос по ипотеке за два года Недвижимость, 00:01
В России в полтора раза выросла доля «повторных ипотечников»Подписка на РБК, 00:00
Аэропорт Тамбова приостановил рейсы Политика, 25 ноя, 23:44
В Неклиновском районе Ростовской области объявили траур после налета БПЛА Политика, 25 ноя, 23:41
Три истории из 2027 года: чем удивит многозадачный курорт на берегу реки РБК и Dream Riva, 25 ноя, 23:40
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Макрон объявил о создании рабочей группы для разработки гарантий Украине Политика, 25 ноя, 23:26
Bloomberg сообщил о звонке Уиткоффа Ушакову для обсуждения мирного плана Политика, 25 ноя, 23:11
Меньше проверок: как развивается контрольно-надзорная деятельность Дискуссионный клуб, 25 ноя, 23:09
Руководитель инвестбанка ‎«Синара» — о длинных ОФЗ и страхах инвесторов Инвестиции, 25 ноя, 23:03
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 25 ноя, 23:00
Трамп назвал условие своей встречи с Путиным и Зеленским Политика, 25 ноя, 22:49
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 25 ноя, 22:46