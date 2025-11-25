Bloomberg сообщил о звонке Уиткоффа Ушакову для обсуждения мирного плана

Посланник Трампа поговорил по телефону с помощником президента России Ушаковым, чтобы предложить совместно поработать над мирным планом по Украине. Разговор состоялся 14 октября и продлился чуть более пяти минут, пишет агентство

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в октябре провел телефонный разговор с помощником президента России Юрием Ушаковым, чтобы предложить совместно поработать над мирным планом по Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на запись и расшифровку разговора. Агентство не указало их источник.

Разговор состоялся 14 октября и продлился чуть больше пяти минут. В ходе беседы Уиткофф дал Ушакову советы о том, как российскому президенту Владимиру Путину следует обсудить этот вопрос с Дональдом Трампом. В частности, они включали в себя организацию телефонного разговора президентов России и США до визита украинского лидера Владимира Зеленского в Белый дом. Зеленский встречался с американским коллегой в Вашингтоне 17 октября. За день до этого Трамп и Путин поговорили по телефону.

«Мы разработали мирный план Трампа [по сектору Газа] из 20 пунктов, и я думаю, что, возможно, мы сделаем то же самое с вами», — сказал Уиткофф Ушакову, согласно записи разговора, изученной и расшифрованной Bloomberg. Посланник американского лидера работал над планом прекращения конфликта между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.

На прошлой неделе стало известно о мирном плане из 28 пунктов, разработанном администрацией Трампа. По данным The Wall Street Journal, работу над ним с американской стороны вели Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и зять президента США Джаред Кушнер.

Издание Axios сообщало, что Уиткофф обсуждал американские предложения со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, когда тот посещал США в конце октября.

Сам Дмитриев объяснял Axios, что основная идея состоит в том, чтобы взять за основу принципы, согласованные Трампом и Путиным в августе на саммите на Аляске, и разработать к их следующей встрече письменный документ, который должен не только урегулировать конфликт на Украине, но и восстановить отношения России и США и «учесть озабоченности России в сфере безопасности».

После переговоров США и Украины в Женеве в минувшие выходные мирный план был существенно изменен. По данным Politico, из него убрали территориальные вопросы, включая вопрос о передаче Донбасса России. Президент Украины заявил, что готов встретиться с американским коллегой, чтобы лично обсудить «деликатные вопросы», но на переговорах должны присутствовать европейские партнеры.

Трамп 25 ноября сообщил, что направит своего спецпосланника Уиткоффа в Москву для переговоров с Путиным. Министр армии Дэн Дрисколл в то же время будет встречаться с украинской стороной, написал глава Белого дома в Truth Social.

Президент России на прошлой неделе говорил, что план из 28 пунктов еще не обсуждался «предметно» с Москвой, но она получила его копию. Путин счел, что причина в том, что США «не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны». Он не исключил, что предложения «могут быть положены в основу окончательного мирного урегулирования».

МИД России заявил об ожидании от американской стороны промежуточного варианта сделки, который США составили после диалога с Украиной и Европой.