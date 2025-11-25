Bloomberg сообщил о звонке Уиткоффа Ушакову для обсуждения мирного плана
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в октябре провел телефонный разговор с помощником президента России Юрием Ушаковым, чтобы предложить совместно поработать над мирным планом по Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на запись и расшифровку разговора. Агентство не указало их источник.
Разговор состоялся 14 октября и продлился чуть больше пяти минут. В ходе беседы Уиткофф дал Ушакову советы о том, как российскому президенту Владимиру Путину следует обсудить этот вопрос с Дональдом Трампом. В частности, они включали в себя организацию телефонного разговора президентов России и США до визита украинского лидера Владимира Зеленского в Белый дом. Зеленский встречался с американским коллегой в Вашингтоне 17 октября. За день до этого Трамп и Путин поговорили по телефону.
«Мы разработали мирный план Трампа [по сектору Газа] из 20 пунктов, и я думаю, что, возможно, мы сделаем то же самое с вами», — сказал Уиткофф Ушакову, согласно записи разговора, изученной и расшифрованной Bloomberg. Посланник американского лидера работал над планом прекращения конфликта между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.
На прошлой неделе стало известно о мирном плане из 28 пунктов, разработанном администрацией Трампа. По данным The Wall Street Journal, работу над ним с американской стороны вели Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и зять президента США Джаред Кушнер.
Издание Axios сообщало, что Уиткофф обсуждал американские предложения со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, когда тот посещал США в конце октября.
Сам Дмитриев объяснял Axios, что основная идея состоит в том, чтобы взять за основу принципы, согласованные Трампом и Путиным в августе на саммите на Аляске, и разработать к их следующей встрече письменный документ, который должен не только урегулировать конфликт на Украине, но и восстановить отношения России и США и «учесть озабоченности России в сфере безопасности».
После переговоров США и Украины в Женеве в минувшие выходные мирный план был существенно изменен. По данным Politico, из него убрали территориальные вопросы, включая вопрос о передаче Донбасса России. Президент Украины заявил, что готов встретиться с американским коллегой, чтобы лично обсудить «деликатные вопросы», но на переговорах должны присутствовать европейские партнеры.
Трамп 25 ноября сообщил, что направит своего спецпосланника Уиткоффа в Москву для переговоров с Путиным. Министр армии Дэн Дрисколл в то же время будет встречаться с украинской стороной, написал глава Белого дома в Truth Social.
Президент России на прошлой неделе говорил, что план из 28 пунктов еще не обсуждался «предметно» с Москвой, но она получила его копию. Путин счел, что причина в том, что США «не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны». Он не исключил, что предложения «могут быть положены в основу окончательного мирного урегулирования».
МИД России заявил об ожидании от американской стороны промежуточного варианта сделки, который США составили после диалога с Украиной и Европой.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили