В Польше отпустили украинцев, задержанных после подрыва путей

Фото: Dariusz Borowicz / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

В Польше освободили четырех граждан Украины, которых задержали по подозрению в причастности ко взрыву на железнодорожных путях на линии Варшава — Люблин. Об этом сообщает Onet.

По информации издания, после допроса в качестве свидетелей троих из четверых отпустили. Одному из задержанных предъявили обвинение в сокрытии документов, но суд не стал оставлять его под стражей. В прокуратуре пришли к выводу, что собранные доказательства не дали оснований для предъявления им обвинений в участии в диверсии.

Польские спецслужбы полагают, что непосредственными исполнителями были два украинца, завербованных российской разведкой. Они якобы въехали в Польшу из Белоруссии по поддельным паспортам. После подрыва они скрылись в Белоруссии.

Четверо освобожденных украинцев были задержаны ранее как их сообщники. Двоих мужчин, проживавших ранее на Донбассе, задержала полиция, еще двоих, мужчину и женщину, — сотрудники Агентства внутренней безопасности (АВБ). Все четверо долгое время находились в Польше и не знали друг друга.

Как сообщил изданию источник в польских спецслужбах, один из задержанных перевозил исполнителей взрыва. При этом следователи пришли к выводу, что он не знал, кого перевозил и зачем. В прокуратуре добавили, что все задержанные причастны к диверсии, однако действовали они неосознанно.

«Я могу сказать следующее: никто из них сознательно не помогал диверсантам», — сказал источник издания в прокуратуре.

На прошлой неделе польские власти сообщили об обнаружении повреждения путей железнодорожной линии Демблин — Варшава, ведущей на Украину. Разрушение заметили в районе города Жичин утром 16 ноября. Позднее еще один инцидент произошел в районе города Пулавы.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что участок дороги был подорван в результате «беспрецедентного акта саботажа». На следующий день он сообщил, что польские спецслужбы выяснили личности подозреваемых.

Польские власти официально обратились к Белоруссии с требованием выдать двух граждан Украины, подозреваемых в организации диверсий. Позже страны начали совместный поиск диверсантов.