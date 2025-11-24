 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Польше отпустили украинцев, задержанных после подрыва путей

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Dariusz Borowicz / Agencja Wyborcza.pl / Reuters
Фото: Dariusz Borowicz / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

В Польше освободили четырех граждан Украины, которых задержали по подозрению в причастности ко взрыву на железнодорожных путях на линии Варшава — Люблин. Об этом сообщает Onet.

По информации издания, после допроса в качестве свидетелей троих из четверых отпустили. Одному из задержанных предъявили обвинение в сокрытии документов, но суд не стал оставлять его под стражей. В прокуратуре пришли к выводу, что собранные доказательства не дали оснований для предъявления им обвинений в участии в диверсии.

В Польше начали спецоперацию «Путь» после диверсий на железной дороге
Политика

Польские спецслужбы полагают, что непосредственными исполнителями были два украинца, завербованных российской разведкой. Они якобы въехали в Польшу из Белоруссии по поддельным паспортам. После подрыва они скрылись в Белоруссии.

Четверо освобожденных украинцев были задержаны ранее как их сообщники. Двоих мужчин, проживавших ранее на Донбассе, задержала полиция, еще двоих, мужчину и женщину, — сотрудники Агентства внутренней безопасности (АВБ). Все четверо долгое время находились в Польше и не знали друг друга.

Как сообщил изданию источник в польских спецслужбах, один из задержанных перевозил исполнителей взрыва. При этом следователи пришли к выводу, что он не знал, кого перевозил и зачем. В прокуратуре добавили, что все задержанные причастны к диверсии, однако действовали они неосознанно.

«Я могу сказать следующее: никто из них сознательно не помогал диверсантам», — сказал источник издания в прокуратуре.

Минск и Варшава начали поиск подозреваемых в теракте в Польше украинцев
Политика
Фото:KPRM / Reuters

На прошлой неделе польские власти сообщили об обнаружении повреждения путей железнодорожной линии Демблин — Варшава, ведущей на Украину. Разрушение заметили в районе города Жичин утром 16 ноября. Позднее еще один инцидент произошел в районе города Пулавы.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что участок дороги был подорван в результате «беспрецедентного акта саботажа». На следующий день он сообщил, что польские спецслужбы выяснили личности подозреваемых.

Польские власти официально обратились к Белоруссии с требованием выдать двух граждан Украины, подозреваемых в организации диверсий. Позже страны начали совместный поиск диверсантов.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Белый дом заявил об «обновленных рамках» урегулирования после переговоров

Минобороны Британии заявило о перехвате российского военного корабля

Власти поддержали квоты для личных нелокализованных машин таксистов

Администрация Трампа досрочно распустила созданный Маском DOGE — Reuters

Стубб заявил о «нерешенных вопросах» после переговоров Украины и США

В Киеве рассказали о предупреждении США о критических месяцах для Украины
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Польша диверсия подозреваемые Украина
Материалы по теме
Каллас назвала повреждение железной дороги в Польше терроризмом
Политика
Минск и Варшава начали поиск подозреваемых в теракте в Польше украинцев
Политика
Туск потребовал у Зеленского сведения о связанных с диверсиями украинцах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 12:48 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 12:48
Как Никита Симонян стал легендой мирового футбола. Фотогалерея Спорт, 12:58
Запрет полетов в Домодедово продержался шесть минут Политика, 12:57
Собянин сообщил о сбитом дроне, летевшем на Москву Политика, 12:56
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Песков анонсировал разговор Путина с Эрдоганом Политика, 12:52
Кладовка-2026: почему рынок self-storage ждет рост в следующем годуПодписка на РБК, 12:48
Минобороны сообщило о контроле над Затишьем в Запорожской области Политика, 12:46
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Адвокат Лерчек попросил суд вернуть прокурорам дело о выводе ₽250 млн Общество, 12:43
За год предложение многокомнатных квартир в Москве выросло на треть Недвижимость, 12:39
Глава ФНС рассказал, как обелить рынок аренды жилья в России Недвижимость, 12:38
Зеленский сообщил о критическом моменте для Украины Политика, 12:34
Чем полезна независимая оценка квалификации сотрудников Дискуссионный клуб, 12:34
Песков заявил об отсутствии в планах переговоров с США в ближайшие дни Политика, 12:33
Почему отношения могут мешать карьере и как этого избежать Образование, 12:33