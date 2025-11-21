Минск и Варшава начали поиск подозреваемых в теракте в Польше украинцев

Фото: KPRM / Reuters

Компетентные органы Белоруссии и Польши проводят совместные мероприятия по поиску граждан Украины, подозреваемых в совершении терактов в Польше, сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков.

«Совместно с польской стороной отрабатываются контакты подозреваемых, а также осуществляется комплекс иных оперативных мер», — сказал он (цитата по пресс-службе МИДа).

В ведомстве подтвердили версию о том, что подозреваемые въехали в Белоруссию.

В МИД подчеркнули, что работа ведется «в духе партнерства и добрососедства», несмотря на отсутствие надлежащим образом оформленного запроса о правовой помощи со стороны Польши.

16 ноября железнодорожный путь Варшава — Люблин, который ведет в сторону Украины и соединяет польскую столицу с юго-востоком Польши, был поврежден дважды за сутки. В районе поселка Мика, примерно в 100 км от Варшавы, сдетонировало взрывное устройство, взрыв частично разрушил железнодорожное полотно. На том же пути в районе города Пулавы поврежденная контактная сеть упала на поезд. На момент остановки поезда в вагоне находилось 475 пассажиров, о пострадавших не сообщалось.

В повреждениях железнодорожных путей, которые власти Польши назвали диверсией, премьер страны Дональд Туск заявил о двоих подозреваемых — «гражданине Украины» и «жителе Донбасса». По словам Туска, первый, был осужден во Львове в мае 2025 года за диверсии, а после переехал в Белоруссию. Второй также въехал в Польшу из Белоруссии «непосредственно перед атаками».