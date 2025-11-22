 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Польше начали спецоперацию «Путь» после диверсий на железной дороге

Польские власти инициировали спецоперацию «Путь», направленную на обеспечение безопасности объектов железнодорожной инфраструктуры. Операция началась после диверсий на польской железнодорожной линии, ведущей на Украину. Об этом сообщила главная комендатура польской полиции.

«Целью деятельности является, в том числе, противодействие актам саботажа и подрывной деятельности на железнодорожной инфраструктуре, а также охрана общественной безопасности и порядка, включая обеспечение спокойствия в общественных местах», — говорится в сообщении ведомства.

Полиция проводит операцию совместно с Железнодорожной охраной и армией. Совместные действия включают наземное и авиационное патрулирование, наблюдение и оперативное реагирование на угрозы.

Накануне, 21 ноября, польское издание Business Insider сообщило, что в Польше также стартовала операция «Горизонт», направленная на усиление защиты ключевых элементов железнодорожной и автомобильной инфраструктуры. В нее вовлечены до 10 тыс. военнослужащих, оснащенных разведывательными беспилотниками для мониторинга уязвимых территорий.

Минск и Варшава начали поиск подозреваемых в теракте в Польше украинцев
Политика
Фото:KPRM / Reuters

Поводом для начала операций стало повреждение на железнодорожной линии Варшава — Люблин, которая ведет в сторону Украины и соединяет польскую столицу с юго-востоком страны. Железнодорожный путь был поврежден дважды за сутки.

Повреждения железнодорожных путей власти Польши назвали диверсией, премьер страны Дональд Туск заявил о двоих подозреваемых — «гражданине Украины» и «жителе Донбасса».

Польские власти официально обратились к Белоруссии с требованием выдать двух граждан Украины, подозреваемых в организации диверсий. Позже страны совместно начали поиск диверсантов.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Егор Алимов
Польша спецоперации диверсия железная дорога взрыв
Материалы по теме
Минск и Варшава начали поиск подозреваемых в теракте в Польше украинцев
Политика
Польша попросила Белоруссию выдать подозреваемых в диверсии украинцев
Политика
МИД Польши вызвал российского дипломата после диверсий на железной дороге
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 04:54 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 04:54
В Польше начали спецоперацию «Путь» после диверсий на железной дороге Политика, 05:02
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Росреестр предложил не возвращать квартиры до денег при отмене сделки Общество, 04:46
Пятый аэропорт за ночь ограничил полеты Общество, 04:42
«Миссис Вселенная Классик 2025» выиграла мать пятерых детей из Казани Политика, 04:16
Трамп похвалил нового мэра Нью-Йорка после неоднократных оскорблений Политика, 04:13
Times узнала, что Трамп заподозрил Зеленского в блефе ради лучших условий Политика, 03:54
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
The Economist узнал мнение украинской разведки о затягивании конфликта Политика, 03:49
Аэропорт Самары ограничил полеты Политика, 03:41
Politico сообщило, что жена Зеленского убеждает его уйти из политики Политика, 03:40
В Москве загорелось здание Центрального телеграфа на Тверской улице Город, 03:32
BZ сообщила, что удивленная мирным планом Германия знала о нем с октября Политика, 02:39
Кремль раскрыл, планируется ли разговор Путина и Трампа по мирному плану Политика, 02:32
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31