В Польше начали спецоперацию «Путь» после диверсий на железной дороге

Польские власти инициировали спецоперацию «Путь», направленную на обеспечение безопасности объектов железнодорожной инфраструктуры. Операция началась после диверсий на польской железнодорожной линии, ведущей на Украину. Об этом сообщила главная комендатура польской полиции.

«Целью деятельности является, в том числе, противодействие актам саботажа и подрывной деятельности на железнодорожной инфраструктуре, а также охрана общественной безопасности и порядка, включая обеспечение спокойствия в общественных местах», — говорится в сообщении ведомства.

Полиция проводит операцию совместно с Железнодорожной охраной и армией. Совместные действия включают наземное и авиационное патрулирование, наблюдение и оперативное реагирование на угрозы.

Накануне, 21 ноября, польское издание Business Insider сообщило, что в Польше также стартовала операция «Горизонт», направленная на усиление защиты ключевых элементов железнодорожной и автомобильной инфраструктуры. В нее вовлечены до 10 тыс. военнослужащих, оснащенных разведывательными беспилотниками для мониторинга уязвимых территорий.

Поводом для начала операций стало повреждение на железнодорожной линии Варшава — Люблин, которая ведет в сторону Украины и соединяет польскую столицу с юго-востоком страны. Железнодорожный путь был поврежден дважды за сутки.

Повреждения железнодорожных путей власти Польши назвали диверсией, премьер страны Дональд Туск заявил о двоих подозреваемых — «гражданине Украины» и «жителе Донбасса».

Польские власти официально обратились к Белоруссии с требованием выдать двух граждан Украины, подозреваемых в организации диверсий. Позже страны совместно начали поиск диверсантов.