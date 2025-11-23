 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Келлог заявил, что гарантии безопасности для Украины пропишут отдельно

Келлог: гарантии безопасности для Украины пропишут в дополнение к плану
Сюжет
Военная операция на Украине

Гарантии безопасности пропишут дополнительно к мирному соглашению по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.

«Мы должны включить дополнительные документы, возможно, приложение, где были бы гарантии безопасности», — сказал Келлог.

Он также добавил, что США может подтолкнуть Киев отказаться от территорий в обмен на гарантии безопасности. По его словам, Киеву «предстоит принять трудные решения».

Келлог заявил, что США в «двух метрах» от урегулирования на Украине
Политика
Кит Келлог

О работе США над новым мирным планом в консультациях с Москвой писали Axios, Politico, Reuters и Financial Times. Предполагаемый текст документа 20 ноября опубликовал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Всего план содержит 28 пунктов, в том числе признание Крыма, ДНР, ЛНР российскими территориями, конституционное закрепление отказа Украины от вступления в НАТО и ограничение численности ее армии до 600 тыс. человек.

Трамп призвал Зеленского принять план или бороться изо всех небольших сил
Политика
Дональд Трамп

Вашингтон поставил Киеву крайний срок подписания плана — 27 ноября, когда в США будут отмечать День благодарения. По информации The Washington Post, США угрожает лишить Украину поддержки, если она не подпишет соглашение до этой даты.

Президент Украины Владимир Зеленский хочет изменить некоторые пункты мирного плана. Как писал Reuters, Украина вместе с Францией, Великобританией и Германией начала работу над встречным предложением по мирному плану США.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
мирный план Украина Военная операция на Украине Кит Келлог
Кит Келлог фото
Кит Келлог
политик, военный, спецпосланник президента США по урегулированию на Украине
12 мая 1944 года
Материалы по теме
FT узнала об отречении Рубио от мирного плана США по Украине
Политика
В Британии назвали мирный план Трампа лучшей надеждой Киева
Политика
Макрон исключил принятие плана США по Украине без согласования с Европой
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 07:26 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 07:26
МЧС предупредило об угрозе затопления на северо-востоке Камчатки Общество, 07:27
Три беспилотника сбили ночью над Смоленской областью Политика, 07:13
В ОП рассказали, в какие месяцы выгоднее взять отпуск в 2026 году Общество, 07:03
Силы ПВО сбили второй за ночь беспилотник, летевший на Москву Политика, 06:58
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 06:46
В Литве допустили ограничение транзита в Калининград Политика, 06:46
Келлог заявил, что гарантии безопасности для Украины пропишут отдельно Политика, 06:44
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Келлог заявил, что США в «двух метрах» от урегулирования на Украине Политика, 06:08
Автомобиль протаранил двери на станции метро в Новосибирске Политика, 05:49
В четырех российских аэропортах ввели ограничения на полеты Политика, 05:42
FT узнала об отречении Рубио от мирного плана США по Украине Политика, 05:39
Forbes узнал, что Трамп потерял $1,1 млрд за два месяца Финансы, 05:17
Трамп связал со своей тарифной политикой завершение пяти из восьми войн Политика, 05:16
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52