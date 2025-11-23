Келлог заявил, что гарантии безопасности для Украины пропишут отдельно

Келлог: гарантии безопасности для Украины пропишут в дополнение к плану

Гарантии безопасности пропишут дополнительно к мирному соглашению по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.

«Мы должны включить дополнительные документы, возможно, приложение, где были бы гарантии безопасности», — сказал Келлог.

Он также добавил, что США может подтолкнуть Киев отказаться от территорий в обмен на гарантии безопасности. По его словам, Киеву «предстоит принять трудные решения».

О работе США над новым мирным планом в консультациях с Москвой писали Axios, Politico, Reuters и Financial Times. Предполагаемый текст документа 20 ноября опубликовал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Всего план содержит 28 пунктов, в том числе признание Крыма, ДНР, ЛНР российскими территориями, конституционное закрепление отказа Украины от вступления в НАТО и ограничение численности ее армии до 600 тыс. человек.

Вашингтон поставил Киеву крайний срок подписания плана — 27 ноября, когда в США будут отмечать День благодарения. По информации The Washington Post, США угрожает лишить Украину поддержки, если она не подпишет соглашение до этой даты.

Президент Украины Владимир Зеленский хочет изменить некоторые пункты мирного плана. Как писал Reuters, Украина вместе с Францией, Великобританией и Германией начала работу над встречным предложением по мирному плану США.