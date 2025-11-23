Келлог заявил, что США в «двух метрах» от урегулирования на Украине

Кит Келлог (Фото: Marcin Obara / EPA / ТАСС)

Соединенные Штаты очень близки к урегулированию конфликта на Украине, заявил спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.

«В армии мы всегда говорим, что последние 10 метров до цели — самые тяжелые. Мы на последних двух метрах», — сказал он.

Келлог добавил, что Вашингтон может подтолкнуть украинские власти к отказу от территорий в обмен на гарантии безопасности, и отметил, что Киеву «предстоит принять трудные решения».

Спецпосланник Трампа добавил, что конфликт необходимо прекратить, потому что Украина "сталкивается с катастрофическими потерями". Обращение украинского лидера Владимира Зеленского к нации он назвал "частью позерства".

Вашингтон разработал новый план урегулирования конфликта на Украине, он состоит из 28 пунктов. В частности, документ включает признание Крыма, Луганска и Донецка российскими территориями, отказ Украины от вступления в НАТО на конституционном уровне и ограничение численности украинских войск.

Материал дополняется