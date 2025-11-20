WSJ узнала, когда Рубио обсудит с Европой мирный план США по Украине

Марко Рубио (Фото: John McDonnell / Getty Images)

Госсекретарь США Марко Рубио 21 ноября проведет консультации с европейскими чиновниками по национальной безопасности, на которых планирует обсудить разработанный американской стороной план по урегулированию конфликта на Украине, сообщает The Wall Street Journal.

Источники издания среди европейских чиновников сообщили, что они не участвовали в разработке плана и до этого момента не были проинформированы об американском предложении.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз не принимал участия в разработке плана и, если США хотят создать эффективную карту действий, необходимо подключить к ее созданию Украину и Европу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что Европа не может претендовать на сбалансированный подход к переговорам, поскольку «целиком и полностью занимает сторону» Киева.

Ранее Axios сообщило, что США при участии России разрабатывают новый 28-пунктный мирный план по Украине. По данным NBC, президент Дональд Трамп уже его одобрил. Bloomberg писал, что план предусматривает смягчение или снятие санкций против России. Другие западные СМИ, включая Reuters, WSJ, также упоминали другие предполагаемые элементы плана, среди которых требования к Украине уступить Донбасс, временный отказ Киева от стремления вступить в НАТО, сокращение численности армии примерно вдвое и ряд других условий.

20 ноября в офисе президента Украины сообщили, что Владимир Зеленский получил проект мирного плана и обсудит его с американским президентом Дональдом Трампом.