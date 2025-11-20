 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Рубио подтвердил работу над планом по Украине и призвал к уступкам

Сюжет
Военная операция на Украине
Марко Рубио признал, что Вашингтон работает над новым планом по миру на Украине. Он уточнил, что США ведут диалог с обеими сторонами конфликта. В Москве это отрицают
Марко Рубио
Марко Рубио (Фото: Mandel Ngan / Reuters)

США продолжают разрабатывать список возможных идей по украинскому урегулированию, заявил глава Госдепа Марко Рубио на своей странице в X. По его словам, Вашингтон основывается на предложениях и Москвы, и Киева.

Рубио подчеркнул, что прекращение такой «сложной и смертоносной войны» требует широкого обмена серьезными и реалистичными идеями. «Достижение прочного мира потребует от обеих сторон пойти на непростые, но необходимые уступки», — подчеркнул он.

Ранее Axios писал, что администрация президента США Дональда Трампа в консультациях с Россией тайно работает над новым планом прекращения конфликта на Украине. Источник рассказал изданию, что разработкой плана руководит спецпосланник Дональда Трампа по Украине Стив Уиткофф, который уже обсудил концепцию с главой РФПИ и спецпосланником Владимира Путина Кириллом Дмитриевым.

По данным издания, стратегия состоит из 28 пунктов, которые делятся на четыре основные категории: мир на Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Россией и Украиной. Как узнала The Financial Times, также среди условий — признание русского языка официальным государственным языком на Украине.

Уиткофф удалил твит о тайном плане США по конфликту на Украине
Политика
Стив Уиткофф

Власти Украины не участвовали в разработке плана, уточнило Politico. Как пояснил изданию источник в Белом доме, Киев «поставят перед фактом», а рамки будущего соглашения будут представлены уже на этой неделе.

Как пишет The Washington Post, США оказывают на украинского президента Владимира Зеленского давление, чтобы он принял американский план завершения конфликта, составленный при обсуждении с Россией. Однако Зеленский не готов на это согласиться, потому что стратегия похожа на «полную капитуляцию Украины».

В Кремле опровергли информацию о работе с США над планом по урегулированию на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал РБК, что в переговорах Москвы и Вашингтона с момента встречи лидеров на Аляске в августе не появилось никаких новаций. В МИД России также заявили, что не получали по официальным каналам от США информацию о соглашениях по Украине.

