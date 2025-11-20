Кая Каллас (Фото: Amel Emric / Reuters)

Европейский союз видит лишь один план по урегулированию конфликта между Россией и Украиной — ослаблять Россию и поддерживать Украину, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД сообщества.

«У ЕС есть очень четкий план из двух пунктов: во-первых, ослабить Россию, во-вторых, поддержать Украину», — сказала Каллас.

Она также подчеркнула, что любой мирный план должен быть одобрен Украиной и Евросоюзом. Каллас считает, что, если бы Москва стремилась к мирному урегулированию, то приняла бы предложение о безоговорочном прекращении огня еще в марте.

Ранее Axios сообщил, что США подготовили план из 28 пунктов по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом. По информации издания, Вашингтон консультировался с Москвой. План потребует от Украины уступки Донбасса, сообщали Politico, Financial Times и The Telegraph. WSJ писала, что документ также предусматривает отказ Украины на несколько лет от стремления вступить в НАТО, Reuters и FT узнали о требовании сократить численность ВСУ вдвое. Западные СМИ также раскрывали ряд других пунктов документа.

Каллас заявила, что Евросоюз не принимал участия в разработке плана и, если США хотят создать эффективную карту действий, необходимо подключить к ее созданию Украину и Европу.

В Кремле ранее заявили, что Европа для решения вопроса о своем участии в переговорах по урегулированию на Украине должна обратиться к США. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подчеркивал, что Европа не может претендовать на сбалансированный подход к переговорам, поскольку «целиком и полностью занимает сторону» Киева.