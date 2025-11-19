Reuters узнал содержание предложений США по завершению конфликта

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Предложения США по окончанию конфликта на Украине включают в себя отказ Украины от некоторых территорий, а также — некоторых видов оружия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с вопросом.

США дадут сигнал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что эти рамки соглашения нужно будет принять, передает агентство.

По словам собеседников, предложения содержат, среди прочего, пункт о сокращении численности украинской армии. Вашингтон хочет, чтобы Киев принял основные положения, рассказали источники.

Ранее о возможном согласовании рамочного соглашения о прекращении конфликта на Украине всеми сторонами, которое ожидается уже на этой неделе, писало Politico со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома. Axios, в свою очередь, сообщало, что Россия и США тайно работают над новым мирным планом из 28 пунктов.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя эти публикации, заявил об отсутствии каких-либо «новаций» с момента саммита Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске. «Нет, в данном случае у нас никаких новаций дополнительно к тому, что мы называем духом Анкориджа, у нас каких-то новаций нет», — сказал Песков репортеру Павлу Зарубину.

Материал дополняется