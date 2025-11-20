 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Bloomberg узнал, что новые идеи США по миру включают снятие санкций

Также они включают в себя уступку территорий Украиной и ограничение размера ее армии, пишет агентство
Новые предложения США по миру на Украине включают в себя снятие санкций с России. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с содержанием предложений.

Также они включают в себя уступку территорий Украиной и ограничение размера ее армии.

О тайной работе США над новым мирном плане по Украине из 28 пунктов ранее сообщил Axios. По его информации, Вашингтон обсуждал конценцию этого плана с Россией.

Полное содержание документа не раскрывалось, но отдельные пункты публиковали западные СМИ (FT, The Telegraph, Reuters и другие). Среди них — уступка Донбасса со стороны Киева, отказ Украины на несколько лет от стремления вступить в НАТО, сокращение численности ВСУ вдвое и отказ страны от ключевых видов вооружений, признание русского языка государственным на Украине, сворачивание военной помощи США, предоставление официального статуса «местному отделению РПЦ» и обязательство для украинского президента Владимира Зеленского принять условия.

По информации NBC, мирный план одобрил президент США Дональд Трамп.

В Кремле ранее заявляли, что военная операция завершится тогда, когда будут достигнуты все поставленные цели: в результате самой военной операции или переговоров. Там не раз отмечали, что Москва открыта для урегулирования.

В ответ на просьбу подтвердить или опровергнуть существование мирного плана США пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «новаций у нас нет». «Чего-то нового добавить к тому, что говорилось в Анкоридже мы не можем», — сказал он.

Politico сообщало, что детали плана Соединенных Штатов вызвали тревогу у европейских союзников. Собеседники издания уточнили, что беспокойство, в частности, вызывает пункт об отказе Киева от некоторых территорий, способный создать «тревожный прецедент». В целом же в Европе опасаются, что Вашингтон «может пойти на уступки» Москве ради скорейшего прекращения конфликта, отмечала газета.

Один из европейских дипломатов заявил Reuters, что новые предложения США по урегулированию могут быть новой попыткой администрации Трампа надавить на Киев с целью «загнать его в угол». Он выразил мнение, что итоговое решение не может не учитывать позицию Украины или европейских союзников США. Глава европейской дипломатии Кая Каллас прежде подчеркивала, что Брюссель не принимал участия в разработке плана.

санкции США урегулирование Украина Военная операция на Украине
