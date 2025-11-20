Уволенная министр энергетики Украины опровергла слухи о побеге за границу

Светлана Гринчук (Фото: Max Slovencik / EPA / TACC)

Уволенная из-за дела о коррупции в энергетической сфере экс-министр энергетики Украины Светлана Гринчук заявила, что находится в стране. Об этом она рассказала изданию «Би-Би-Си Украина».

«В Украине, в министерстве, занимаюсь передачей документов», — сообщила Гринчук.

Как отмечает издание, бывшая министр не стала отвечать на вопросы о том, почему она не явилась на заседание Верховной рады, где решался вопрос о ее отставке, и считает ли свое увольнение справедливым. Она также не стала комментировать, почему ее имя упоминается в связи с коррупционным скандалом.

С такими же вопросами издание обратилось к отправленному в отставку министру юстиции Герману Галущенко, но он не только не ответил, но и не получил сообщения издания в мессенджерах.

Гринчук и Галущенко подали заявления о своей отставке 12 ноября. Их увольнения потребовал президент Украины Владимир Зеленский. 19 ноября Верховная рада проголосовала за отставку министров.

Причиной стала связь Галущенко и Гринчук с делом о коррупции в энергетической сфере, которое расследуют Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

Ранее НАБУ заявило, что разоблачило схему с получением незаконных доходов от подрядчиков «Энергоатома», расследование длилось 15 месяцев. По данным следствия, организатором преступной схемы выступил бизнесмен, давний соратник президента Владимира Зеленского Тимур Миндич.

Обвинения предъявили самому Миндичу, а также шести другим предполагаемым участникам. У Миндича прошли обыски, однако он успел покинуть Украину за несколько часов до их начала. Через несколько дней НАБУ заявило о коррупции Миндича и в оборонной сфере.