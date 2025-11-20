 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Уиткофф удалил твит о тайном плане США по конфликту на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Уиткофф в X прокомментировал статью о тайном плане США по завершению конфликта на Украине, но быстро стер пост. В удаленном твите он писал, что информацию журналисты получили от «К»
Стив Уиткофф
Стив Уиткофф (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Спецпосланник американского президента по Украине Стив Уиткофф удалил в соцсети X свой ответ на публикацию о тайных переговорах по мирному плану, пишет Sky News.

«Должно быть, он получил это от К...», — написал Уиткофф, сделав репост статьи. По данным издания, чиновник «явно думал, что отправляет личное сообщение», поэтому очень быстро стер свой пост.

Как считают в издании, речь может идти о главе РФПИ, спецпредставителе президента России Кирилле Дмитриеве. В статье российского и американского спецпредставителей по Украине назвали «инь и ян этой геополитической головоломки».

«Это противоборствующие силы, чья предыстория, на первый взгляд, одинаково не подходит для разрешения геополитических конфликтов. Тем не менее оба лидера доверяют им эту масштабную задачу», — говорится в статье.

В РФПИ в ответ на запрос РБК отказались от комментариев.

Песков заявил, что в Москве рады принять Уиткоффа «в любой момент»
Политика
Стив Уиткофф

Ранее Axios писал, что администрация президента США Дональда Трампа в консультациях с Россией тайно работает над новым планом прекращения конфликта на Украине. По данным издания, стратегия состоит из 28 пунктов, которые делится на четыре основные категории: мир на Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Россией и Украиной. Источник рассказал изданию, что разработкой плана руководит Уиткофф, который уже обсудил концепцию с Дмитриевым. По данным Financial Time, также среди условий — признание русского языка официальным государственным языком на Украине.

В Кремле опровергли эту информацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал РБК, что в переговорах Москвы и Вашингтона с момента встречи в Анкоридже в августе не появилось никаких новаций.

19 ноября Axios узнал, что Уиткофф и глава украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО), экс-министр обороны Рустем Умеров достигли понимания по новому плану урегулирования конфликта на Украине. При этом в Киеве уточнили, что не принимали эти условия мира.

