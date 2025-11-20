Axios узнал, что Умеров и Уиткофф достигли понимания по новому плану США

Глава украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО), экс-министр обороны Рустем Умеров и спецпосланник американского президента Стив Уиткофф достигли понимания по новому плану урегулирования конфликта на Украине, сообщает Axios со ссылкой источник.

По данным собеседника издания, президент Украины Владимир Зеленский уполномочил Умерова вести переговоры с Уиткоффом, а многие его комментарии вошли в текст 28-пунктного плана. Источник пояснил, что в ходе переговоров с Умеровым было достигнуто «множество договоренностей».

При этом украинский чиновник в разговоре с Axios опроверг, что Умеров принял условия плана. Собеседник отметил, что Киев возражает против многих пунктов, приведенных в документе.

Ранее,19 ноября, Axios сообщил, что Уиткофф обсудил концепцию плана по Украине со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Последний в интервью изданию выразил оптимизм по поводу шансов этой стратегии на успех и подчеркнул: «Мы чувствуем, что позиция России действительно услышана».

Речь идет о предложении США по окончанию конфликта на Украине, которое, по информации Reuters, включают в себя отказ Киева от некоторых территорий, а также некоторых видов оружия.