Журналист сообщил от отмене встречи Ермака с Уиткоффом в Турции

Встреча Уиткоффа с Ермаком в Турции отменена, пишет журналист Economist. По его данным, Уиткофф мог быть не осведомлен о коррупционном скандале, к которому считают причастным Ермака. «Бабель» пишет, что тот летит в Лондон

Запланированные на 19 ноября переговоры в Турции с участием главы офиса украинского президента Андрея Ермака и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа отменены, сообщил журналист The Economist Оливер Кэррол.

«Мне сказали, что Уиткофф, вероятно, не осознавал масштаба скандала, в который он попадал, соглашаясь на эту встречу», — написал он в Х.

Одновременно с этим два источника украинского издания «Бабель» сообщили, что Ермак полетел в Лондон для встречи с послом Украины в Великобритании, бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным.

Народный депутат от оппозиционной партии «Голос» Ярослав Железняк отмечает, что глава офиса президента должен был вернуться на Украину 20 ноября вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским после переговоров, однако там Ермака не будет, а на 21 ноября, согласно источникам парламентария, у него назначена встреча в Риме.

Ранее Железняк утверждал, что Ермак фигурирует в расследовании коррупционного дела против совладельца «Квартал 95» Тимура Миндича под прозвищем «Али-Баба».

О том, что Уиткофф примет участие в переговорах в Турции 19 ноября сообщал Reuters. Зеленский рассказал, что едет в Турцию для подготовки к «активизации» мирных переговоров. Посетивший Стамбул на прошлой неделе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров 15 ноября заявил, что при посредничестве партнеров в Турции и ОАЭ стороны «согласились активировать стамбульские договоренности».

По его словам, речь идет об обмене 1,2 тыс. украинцев. Умеров также анонсировал проведение в ближайшее время технических консультаций, которые закрепят «все процедурные и организационные моменты».

В Кремле заявили, что представители Москвы не будут участвовать в переговорах в Турции 19 ноября, а Киев не уведомлял о готовности возобновить переговоры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что контактов с Уиткоффом или представителями турецкой стороны по итогам переговоров у Владимира Путина не запланировано. «Но если кто-то сочтет необходимым проинформировать российскую сторону, конечно, президент Путин будет открыт», — добавил Песков.

По данным Bloomberg, об итогах переговоров Москве может сообщить глава МИД Турции Хакан Фидан в случае достижения положительного результата, включая возможный прогресс по обмену пленными.