Политика
Журналист сообщил от отмене встречи Ермака с Уиткоффом в Турции

Economist: встреча Ермака с Уиткоффом в Турции отменена
Встреча Уиткоффа с Ермаком в Турции отменена, пишет журналист Economist. По его данным, Уиткофф мог быть не осведомлен о коррупционном скандале, к которому считают причастным Ермака. «Бабель» пишет, что тот летит в Лондон

Запланированные на 19 ноября переговоры в Турции с участием главы офиса украинского президента Андрея Ермака и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа отменены, сообщил журналист The Economist Оливер Кэррол.

«Мне сказали, что Уиткофф, вероятно, не осознавал масштаба скандала, в который он попадал, соглашаясь на эту встречу», — написал он в Х.

Одновременно с этим два источника украинского издания «Бабель» сообщили, что Ермак полетел в Лондон для встречи с послом Украины в Великобритании, бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным.

Народный депутат от оппозиционной партии «Голос» Ярослав Железняк отмечает, что глава офиса президента должен был вернуться на Украину 20 ноября вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским после переговоров, однако там Ермака не будет, а на 21 ноября, согласно источникам парламентария, у него назначена встреча в Риме.

Ранее Железняк утверждал, что Ермак фигурирует в расследовании коррупционного дела против совладельца «Квартал 95» Тимура Миндича под прозвищем «Али-Баба».

Reuters узнал об участии Уиткоффа в переговорах с Зеленским в Турции
Политика
Стив Уиткофф

О том, что Уиткофф примет участие в переговорах в Турции 19 ноября сообщал Reuters. Зеленский рассказал, что едет в Турцию для подготовки к «активизации» мирных переговоров. Посетивший Стамбул на прошлой неделе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров 15 ноября заявил, что при посредничестве партнеров в Турции и ОАЭ стороны «согласились активировать стамбульские договоренности».

По его словам, речь идет об обмене 1,2 тыс. украинцев. Умеров также анонсировал проведение в ближайшее время технических консультаций, которые закрепят «все процедурные и организационные моменты».

В Кремле заявили, что представители Москвы не будут участвовать в переговорах в Турции 19 ноября, а Киев не уведомлял о готовности возобновить переговоры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что контактов с Уиткоффом или представителями турецкой стороны по итогам переговоров у Владимира Путина не запланировано. «Но если кто-то сочтет необходимым проинформировать российскую сторону, конечно, президент Путин будет открыт», — добавил Песков.

По данным Bloomberg, об итогах переговоров Москве может сообщить глава МИД Турции Хакан Фидан в случае достижения положительного результата, включая возможный прогресс по обмену пленными.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова
Андрей Ермак Стив Уиткофф Турция переговоры
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
