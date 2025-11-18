Кремль заявил о готовности Путина выслушать Уиткоффа

Стив Уиткофф (Фото: Aaron Schwartz / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент Владимир Путин открыт для разговора со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и представителями турецкой стороны в случае, если они захотят проинформировать Москву об итогах переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом, как сообщает корреспондент РБК, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Если кто-то из упомянутых вами лиц посчитает необходимым проинформировать российскую сторону, конечно, президент Путин будет открыт для разговора», — сказал Песков.

Так он ответил на вопрос, запланированы ли контакты Путина с Уиткоффом или представителями турецкой стороны после последних переговоров с Владимиром Зеленским в Турции.

Материал дополняется