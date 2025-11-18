Кремль заявил о готовности Путина выслушать Уиткоффа
Президент Владимир Путин открыт для разговора со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и представителями турецкой стороны в случае, если они захотят проинформировать Москву об итогах переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом, как сообщает корреспондент РБК, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Если кто-то из упомянутых вами лиц посчитает необходимым проинформировать российскую сторону, конечно, президент Путин будет открыт для разговора», — сказал Песков.
Так он ответил на вопрос, запланированы ли контакты Путина с Уиткоффом или представителями турецкой стороны после последних переговоров с Владимиром Зеленским в Турции.
Материал дополняется
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Небензя счел резолюцию США по Газе «очередным котом в мешке»
Финский президент спрогнозировал прямые переговоры Европы и России
Москва расторгла с Молдавией договор аренды павильона на ВДНХ
Врачи назвали долю пациентов с лишним весом
Почему Трамп готовится встречать саудовского принца с особыми почестями
Трамп готов подписать законопроект о санкциях при одном условии — Reuters