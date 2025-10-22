 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Орбан заявил о продолжении подготовки саммита России и США в Будапеште

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Bernadett Szabo / Reuters)

В Венгрии продолжается подготовка встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште вопреки сообщениям о ее отмене. Об этом премьер-министр страны Виктор Орбан сообщил на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«Подготовка к мирному саммиту продолжается. Дата пока не определена. Когда придет время, мы его организуем», — написал политик.

О проведении нового двустороннего саммита Путин и Трамп договорились во время телефонного разговора 16 октября 2025 года. Местом встречи президенты выбрали Венгрию, но дату предстояло еще согласовать.

Венгрия обещала гарантировать беспрепятственный въезд Путина на саммит
Политика
Владимир Путин

20 октября созвонились уже глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио. После их беседы Financial Times (FT) и The Telegraph сообщили, что саммит отменен из-за расхождения сторон относительно мирного урегулирования конфликта на Украине.

В администрации президента США назвали разговор глав внешнеполитических ведомств продуктивным и подтвердили, что «дополнительная личная встреча между госсекретарем и министром иностранных дел не требуется, и президент Трамп не планирует встречаться с президентом [России Владимиром] Путиным в ближайшем будущем».

Позднее Трамп сообщил, что озвучит свое решение относительно венгерского саммита в течение пары дней.

