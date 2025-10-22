Орбан заявил о продолжении подготовки саммита России и США в Будапеште

Виктор Орбан (Фото: Bernadett Szabo / Reuters)

В Венгрии продолжается подготовка встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште вопреки сообщениям о ее отмене. Об этом премьер-министр страны Виктор Орбан сообщил на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«Подготовка к мирному саммиту продолжается. Дата пока не определена. Когда придет время, мы его организуем», — написал политик.

О проведении нового двустороннего саммита Путин и Трамп договорились во время телефонного разговора 16 октября 2025 года. Местом встречи президенты выбрали Венгрию, но дату предстояло еще согласовать.

20 октября созвонились уже глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио. После их беседы Financial Times (FT) и The Telegraph сообщили, что саммит отменен из-за расхождения сторон относительно мирного урегулирования конфликта на Украине.

В администрации президента США назвали разговор глав внешнеполитических ведомств продуктивным и подтвердили, что «дополнительная личная встреча между госсекретарем и министром иностранных дел не требуется, и президент Трамп не планирует встречаться с президентом [России Владимиром] Путиным в ближайшем будущем».

Позднее Трамп сообщил, что озвучит свое решение относительно венгерского саммита в течение пары дней.