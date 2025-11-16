Ушаков назвал основу для переговоров с США по Украине

От США поступило много сигналов после встречи лидеров на Аляске, какие-то России «нравятся, какие-то не нравятся, но основа всему — это Анкоридж», сказал Ушаков

Юрий Ушаков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Россия активно ведет переговоры с США по вопросу урегулирования украинского конфликта «на основе тех пониманий», которые были достигнуты при встрече глав государств в Анкоридже (Аляска). Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков журналисту Павлу Зарубину.

По его словам, российская сторона считает, что это действительно хороший путь для достижения мирного урегулирования.

«Еще не было официального опровержения с их стороны о том, что эти договоренности и понимания не действуют», — отметил Ушаков.

Он добавил, что было много сигналов, какие-то России «нравятся, какие-то не нравятся, но основа всему — это Анкоридж».

По словам помощника президента, Россия продолжает контакты с США, в том числе насчет возможной новой встречи президентов двух стран.

В ответ на вопрос о том, возможно ли ее проведение в ближайшей перспективе, Ушаков напомнил, что политики договорились о саммите в Будапеште еще во время телефонного разговора 16 октября.

«Потом встречу на какое-то время отложили, но контакты на этот счет идут», — сказал он. Ушаков также отметил в контексте действия санкций против членов российской делегации, что, если будет достигнута принципиальная договоренность с Вашингтоном о встрече лидеров в Будапеште, политические и технические сложности могут уйти второй план.

На слова о том, что США не оказывают на Киев влияния по результатам переговоров в Анкоридже, Ушаков ответил: «Понимания Анкориджа доведены до киевской стороны, в Киеве знают об этом, им это не нравится. Анкоридж не нравится и многим европейцам, но не всем».

По его словам, итоги переговоров президентов на Аляске не нравятся тем, кто не желает мирного урегулирования, а «хочет продолжать войну до последнего украинца».

О том, что «дух Аляски» сохраняется во взаимодействии российской делегации в ООН с американскими дипломатами, ранее говорил первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский.

Тем не менее, как отмечал глава МИДа Сергей Лавров в конце октября, администрация США, ранее выступавшая за долгосрочный мир на Украине, а не за достижение перемирия как можно скорее, уже после саммита под давлением изменила свою позицию. Российская же сторона после встречи лидеров на Аляске свою позицию не меняла, подчеркивал он.

Президент России Владимир Путин встретился с американским лидером Дональдом Трампом 15 августа на военной базе в Анкоридже. Главной темой обсуждения двух лидеров стал украинский кризис. Политики не достигли соглашения по нему, но отметили продуктивность переговоров.

Ушаков рассказывал, что в Анкоридже Путин пошел на «определенные уступки», связанные с урегулированием конфликта на Украине. По его словам, этот «шаг навстречу» был связан с тем, что США «должны получить от блока европейцев и украинцев».

В октябре, выступая на саммите СНГ в Душанбе, Путин подчеркнул, что Россия положительно оценивает результаты саммита на Аляске и придерживается их при урегулировании украинского конфликта.